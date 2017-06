Toskana Naturkosmetik ist Sponsor des Maxx Royal Golf Cups

(fair-NEWS)

Leipzig, 21. Juni 2017 - Der italienische Kosmetikhersteller Idea Toscana vertreibt seine Linie Prima Spremitura seit diesem Jahr auch in Deutschland. Einzelne Produkte wurden mit Preisen ausgezeichnet - unter anderem von der Cosmopolitan. Erstmalig tritt das Unternehmen auch als Sponsor des Maxx Royal Golf Cups auf."Idea Toscana fühlt sich dem Golfspiel eng verbunden. Die Toskana zieht Jahr für Jahr zahlreiche Golfspieler aus aller Welt an", erklärt Ralph Schulze, der Prima Spremitura exklusiv in Deutschland anbietet. "Durch das milde Klima ist das Golfspielen in der Toskana bis in den Dezember hinein möglich."Die nächsten Termine des Maxx Royal Golf Cups:25.06. Land-Golf-Club Schloss Moyland, Moyländer Allee 1, 47551 Bedburg-Hau, Website: landgolfclub.de01.07. Düsseldorfer Golf Club, Rittergut Rommeljans, Rommeljansweg 12, 40882 Ratingen, Website: duesseldorfer-golf-club.de18.08. Diamond Country Club; Am Golfplatz 1, A-3452 Atzenbrugg, Website: countryclub.at30.09. Golfclub München Eichenried GmbH & Co.KG, Münchner Str. 57, 85452 Moosinning, gc-eichenried.de"Jeder Turnierteilnehmer erhält ein Promotionpaket von Toskana Naturkosmetik. Auch die Turniergäste dürfen sich über Produktproben freuen", so Ralph Schulze. "Toskana Naturkosmetik verspricht sich von seiner Präsenz auf den Golfturnieren interessante Gespräche unter anderem mit potenziellen neuen Vertriebspartnern. Außerdem wollen wir auf diesem Weg unsere Produkte in ganz Deutschland noch bekannter machen."Prima Spremitura setzt ausschließlich auf biologische Inhaltsstoffe wie Olivenöl, Avocadoöl und Shea Butter. Das Olivenöl ist zertifiziertes "Toscano IGP" Natives Olivenöl Extra (g.g.A.). Das bedeutet höchste Qualität und strenge Kontrolle. Ein frischer, natürlicher Duft macht Toskana Naturkosmetik unverwechselbar. Alle Produkte und mehr Informationen gibt es im <a href="https://www.toskana-naturkosmetik.com/">Toskana Naturkosmetik-Shop</a>.



Bildinformation: Toskana Naturkosmetik Geschenkbox "Gesichtspflege GOLD“ für reife Haut