(fair-NEWS)

14:10 Sommeraktion - von Kristall trimini Kochel am See vom 21.06. - 16.07.2017Beim Kauf von 10 Eintrittskarten erhalten Sie von Kristall trimini Kochel am See 4 weitereEintrittskarten geschenkt !Gültig für alle Tarife (außer bereits ermäßigte). Die Karten sind 3 Jahre gültig.Auch übernimmt Kristall trimini Kochel am See Ihre Gastronomie-Rechnung!Bei jedem Kauf von 14 für 10 Karten erhalten Sie zusätzlich einen Sommer-Couponüber 30%, einmalig bis 15.09.2017 anrechbar auf eine Gastronomie-Rechnung Ihrer Wahl inunserer Therme.



Bildinformation: Sommeraktion