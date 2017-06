QNAP TVS-882BR: Von Blu-ray Disc zum Blu-ray NAS

(fair-NEWS)

München/Deutschland, Taipeh/Taiwan, 21. Juni 2017 - QNAP Systems, Inc. liefert ab sofort die TVS-882BR Blu-ray NAS-Serie sowie vier TVS-882BRT3-Varianten mit jeweils vier Thunderbolt 3 Ports. Das NAS kommt mit vorinstalliertem Blu-ray Disc-Laufwerk bzw. einem leeren 5,25-Zoll-Schacht. QNAP hat die Modelle mit einem Intel Mehrkernprozessor der 7. Generation, Core i5 oder i7, sowie mit 16GB oder 32GB DDR4 RAM, vom Benutzer auf zu bis 64GB erweiterbar, ausgestattet. QNAP kooperiert zudem mit Fengtao Software für die All-in-One Sicherungslösung DVDFab: Die Komplettlösung ermöglicht das Sichern von Disc-basierten Dateien auf dem NAS, wobei NAS-basierte Dateien für Disaster Recovery Zwecke auch auf Discs geschrieben werden können. Das NAS kann als Blu-ray Player für die direkte Medienwiedergabe über HDMI mit der Linux Station oder Virtualization Station verwendet werden. Das TVS-882BR ist ab sofort ab 2498 Euro, die TVS-882BRT3-Modelle ab 2736 Euro inkl. MwSt. verfügbar.QNAP bringt sein erstes Blu-ray NAS auf den Markt: Das TVS-882BR ist mit einem Intel Mehrkernprozessor der 7. Generation - wahlweise als Core i5 oder i7 - sowie Minimum 16 GB DDR4 2133 MHz RAM, vom Benutzer erweiterbar bis 64GB, ausgestattet. Mit vier Gigabit Ethernet Ports und SATA 6Gb/s Schnittstelle bietet das Blu-ray NAS zudem Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 447 MB/s und bis zu 443 MB/s mit Intel AES-NI beschleunigter Verschlüsselung. Dank seiner drei PCIe Gen.3 Steckplätze - das TVS-882BRT3 verfügt über zwei vorinstallierte Thunderbolt 3 Erweiterungskarten - lassen sich an das TVS-882BR 10GbE/40GbE Netzwerkadapter, eine SAS Speicherweiterungskarte und ein USB 3.1 10GbE Adapter anschließen, ideal für unterschiedliche Speicheranwendungen. Mittels schnellerem SSD Caching mit zwei M.2 SATA 6Gb/s Steckplätzen sowie Auto-Tiering Qtier profitieren Nutzer von einer verbesserten Systemleistung.Ausgestattet mit 4 Thunderbolt 3 Ports bietet das TVS-882BRT3 40 Gbit/s Bandbreite und eine Thunderbolt-to-Ethernet (T2E) 10GbE-Verbindung. Medienprofis erhalten damit eine ideale Kooperationsplattform für die Medienproduktion. Mit seiner Disc-Schreibfunktionalität können Anwender das NAS zur umfassenden und reibungslosen Bearbeitung nutzen."Das TVS-882BR nimmt als erstes Blu-ray NAS einen besonderen Platz in der QNAP NAS Produktreihe ein. Nutzer können Dateien direkt und zeitsparend von optischen Discs lesen und auf dem NAS speichern. Gleichzeitig ermöglicht seine robuste Hardware und M.2 SATA 6Gb/s Unterstützung etwa auch den Einsatz von ressourcenintensiven Virtualisierungsanwendungen und Online-Kollaboration. Damit kombiniert das NAS für Unternehmen mehrere IT-Lösungen in einem Produkt", sagt Mathias Fürlinger, QNAP Business Development Bereichsleiter DACH bei QNAP."Durch die Kombination der DVDFab Backup- und Archivierungsfunktionen mit der leistungsstarken Hardware und dem Speicher des QNAP TVS-882BR können Benutzer schnell Backup- und Archivierungsaufgaben für ihre Disc-basierten Dateien mit nur einem NAS durchführen. Wir freuen uns, mit QNAP zusammenzuarbeiten, um eine effizientere Backup-Lösung zu schaffen, indem wir unsere Software in ihre Hardware integrieren", sagt Feng Tao, CEO von Fengtao Software.Sein Speicherpotential macht das TVS-882BR zur idealen Plattform für den Einsatz von Virtualisierungsumgebungen wie VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V und Windows Server 2012 R2. Auch Hosten von virtuellen Maschinen läuft reibungslos über die Virtualization Station. Mit QNAP QRM+ können Benutzer Windows, Linux und IPMI-kompatible Geräte zentral verwalten, so können IT-Profis Geräte im Netzwerk einfacher verwalten. Nutzer erweitern den Speicherplatz flexibel mit Einheiten um fünf, acht oder zehn Schächte- durch das UX-500P, UX-800P und REXP-1000 Pro. Das TVS-882BRT3 kann durch Anschluss des TX-500P (5 Schächte) und TX-800P (8 Schächte)) erweitert werden. QNAPs VJBOD Technologieermöglicht darüber hinaus, dass ungenutzter Speicherplatz eines QNAP NAS auf die Kapazität des anderes QNAP NAS erweitert werden kann.Nutzer können das TVS-882BR unter QNAPs Betriebssystem QTS 4.3 mit einer Vielzahl von Apps aus dem App Center ausstatten: IFTTT Agent und Qfiling automatisieren etwa tägliche Aufgaben und Arbeitsabläufe, während Qsync und Hybrid Backup Sync die Dateifreigabe und Dateisynchronisation über mehrere Geräte vereinfachen. Die Surveillance Station bietet acht kostenlose und bis zu 80 zusätzlich erwerbbare IP-Kamera Kanäle. Und mit QVR Pro (Beta) erhalten Nutzer benutzerdefinierten Speicherplatz für Aufnahmen, plattformübergreifende Client und Kamera Werkzeuge sowie intelligente Speicherverwaltungsfunktionen.Wichtigste technische Daten- TVS-882BR-i5-16G: mit Intel Core i5-7500 3,4 GHz Quad-Core Prozessor und 16GB DDR4 RAM- TVS-882BR-i7-32G: mit Intel Core i7-7700 3,6 GHz Quad-Core Prozessor und 32GB DDR4 RAM- TVS-882BR-ODD-i5-16G: mit Intel Core i5-7500 3,4 GHz Quad-Core Prozessor und 16GB DDR4 RAM mit vorinstalliertem LG WH16NS58D optischen Disc-Laufwerk- TVS-882BR-ODD-i7-32G: mit Intel Core i7-7700 3,6 GHz Quad-Core Prozessor und 32GB DDR4 RAM mit vorinstalliertem LG WH16NS58D optischen Disc-Laufwerk- TVS-882BRT3-i5-16G: mit Intel Core i5-7500 3,4 GHz Quad-Core Prozessor und 16GB DDR4 RAM, 4 x Thunderbolt 3 Ports- TVS-882BRT3-i7-32G: mit Intel Core i7-7700 3,6 GHz Quad-Core Prozessor und 32GB DDR4 RAM, 4 x Thunderbolt 3 Ports- TVS-882BRT3-ODD-i5-16G: mit Intel Core i5-7500 3,4 GHz Quad-Core Prozessor, 16GB DDR4 RAM und vorinstalliertem LG WH16NS58D optischen Disc-Laufwerk, 4 x Thunderbolt 3 Ports- TVS-882BRT3-ODD-i7-32G: mit Intel Core i7-7700 3,6 GHz Quad-Core Prozessor, 32GB DDR4 RAM und vorinstalliertem LG WH16NS58D optischen Disc-Laufwerk, 4 x Thunderbolt 3 PortsTower Modell; 7. Gen. Intel Core Prozessor (Turbo bis zu 4,2GHz), 9. Intel HD Graphics Dual-Channel DDR4 2133 MHz RAM (vom Benutzer erweiterbar bis zu 64GB); Hot-Swapping-fähige 2,5"/3,5" SATA 6Gbps HDD/SSD; 4 x Gigabit RJ45 LAN Ports; 3 x HDMI v1.4b, bis zu 4K UHD; 5 x USB 3.0 Typ-A Ports; 1 x PCIe Gen.3 x8 Steckplatz / 2 x PCIe Gen.3 x4 Steckplatz (TVS-882BRT3 vorinstalliert mit 2 x Dual-Port Thunderbolt 3 Karten); 1 x Lautsprecher, 2 x 6,33 mm Mikrofonbuchsen (unterstützt dynamische Mikrofone); 2 x 3,5mm Line Out Audiobuchse.VerfügbarkeitDie neue TVS-882BR NAS-Serie ist sofort zu folgenden Preisen inkl. MwSt. verfügbar:Modellbezeichnung - PreisTVS-882BR-ODD-i7-32G - 3.390,00 EuroTVS-882BR-i7-32G - 3.093,00 EuroTVS-882BR-ODD-i5-16G - 2.795,00 EuroTVS-882BR-i5-16G- 2.498,00 EuroTVS-882BRT3-i5-16G - 2.736,00 EuroTVS-882BRT3-ODD-i5-16G - 3.033,00 EuroTVS-882BRT3-i7-32G - 3.331,00 EuroTVS-882BRT3-ODD-i7-32G - 3.628,00 EuroWeitere Informationen und das vollständige QNAP-NAS-Sortiment finden Sie unter www.qnap.de



Bildinformation: QNAP: Blu-ray NAS-Serie plus Zusammenarbeit mit Fengtao Software für App DVDFab (Bildquelle: QNAP)