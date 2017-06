Stibo Systems erntet neuen Kunden für MDM-Plattform STEP

(fair-NEWS)

<a href="www.stibosystems.de">Stibo Systems, der marktführende Anbieter von Master-Data-Management-Lösungen liefert seine MDM-Plattform STEP an den Erntemaschinen-Hersteller CLAAS aus Harsewinkel, der mit diesem System die Stammdaten seiner Produkte besser verwalten will. Gemeinsam mit dem Implementierungspartner foryouandyourcustomers führt CLAAS das System ein. Der westfälische Technologieführer für Mähdrescher, Feldhäcksler, Traktoren und Futtererntemaschinen vertreibt seine Produkte weltweit und bietet entsprechenden Service sowie Marketingmaterialien in 20 Sprachen.Bisher pflegte, organisierte und produzierte CLAAS alle Marketingdokumente manuell. Für das immer breiter werdende Produktportfolio bei kontinuierlich wachsender Kundenzahl in immer mehr Ländern erstellt das Marketingteam Dokumente mit mehr als 200 Seiten in mehr als 20 Sprachen. Diese Inhalte aktuell zu halten und zu pflegen ist ein enormer Aufwand. Das wird sich mit der Einführung der MDM-Plattform STEP von Stibo Systems verbessern. Denn sind die Daten erst einmal über die Stammdatenverwaltung STEP abrufbar, kann CLAAS seine Vertriebspartner viel flexibler mit Produktinformationen versorgen. In Zukunft pflegt das Unternehmen seine Produktinformationen und Marketingdokumente über diese Plattform, die zukünftig auch Webseiten füttert und den Maschinenkonfigurator mit Informationen versorgen wird.Eckpunkte:- Verbesserung der Qualität von Produktdaten und Media Assets,- hohe Flexibilität und sichere Herstellung von Marketinginformationen,- direkte Integration und Aktualisierung von Informationen in AusgabekanälenNicole Deppe, Projektleiterin, Marketing Processes & Systems, CLAAS KGaA mbH"Die Implementierung eines PIM-Systems schafft die Voraussetzungen, um auch in Zukunft den Kunden, Händlern, Vertriebsorganisationen und Mitarbeitenden die Gesamtheit der digitalen Produktinformationen jederzeit in der richtigen Form am gewünschten Ort zur Verfügung zu stellen."Axel Helbig, Geschäftsführer foryouandyourcustomers Düsseldorf GmbH"Wir freuen uns, dass wir bei CLAAS auf ein sehr aufgeschlossenes und motiviertes Team treffen. Die Einführung der MDM-Plattform bildet das Fundament für ein langfristiges und erfolgreiches Multichannel-Programm und ist eine tolle Herausforderung für unsere erfahrenen Experten."Mikael Lyngsø, Geschäftsführer Stibo Systems GmbH"CLAAS befindet sich auf einer aufregenden Reise und wir sind stolz, ein wichtiger Teil der Zukunft zu sein. Wir freuen uns, CLAAS durch die Verfügbarkeit der entscheidenden Daten beim Vorantreiben der digitalen Strategie zu unterstützen."Über CLAASDie CLAAS Gruppe ist weltweit einer der führenden Hersteller von Agrartechnik. Zu den Hauptprodukten zählen Mähdrescher, Selbstfahrende Feldhäcksler und Traktoren. Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel ist europäischer Marktführer bei Mähdreschern. Die Weltmarktführerschaft besitzt CLAAS mit seiner zweiten großen Produktgruppe, den selbstfahrenden Feldhäckslern. Auf Spitzenplätzen in weltweiter Agrartechnik liegt CLAAS auch mit Traktoren sowie mit landwirtschaftlichen Pressen und Grünland-Erntemaschinen. Zur Produktpalette gehört ebenfalls modernste landwirtschaftliche Informationstechnologie. CLAAS beschäftigt mehr als 11.800 Mitarbeiter weltweit und hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 3,6 Milliarden Euro erzielt. www.claas.com Über foryouandyourcustomersFür Sie und Ihre Kunden gestaltet foryouandyourcustomers attraktive Benutzererlebnisse durch konsistente Kanäle, effiziente Systeme und durchdachte Strukturen. foryouandyourcustomers berät und konzipiert mit einer integralen Sichtweise, entwickelt Produkt- und Kundeninformationssysteme, E-Commerce, Websites sowie Mobile-Lösungen und betreibt diese. Als langfristig denkender und agierender Dienstleister arbeiten wir an exzellenter Zusammenarbeit, damit wir uns und unsere Kunden sich überdurchschnittlich schnell entwickeln. In Amsterdam, Düsseldorf, Essen, Feldkirch, Frankfurt, München, Stuttgart Uster, Wien, Zürich, Oerlikon und Sofia stehen wir mittelständischen und größeren B2C- und B2B-Unternehmen zur Verfügung. www.foryouandyourcustomers.com </a>



Bildinformation: Die Produktdaten der Erntemaschinen von CLAAS verwaltet die MDM-Plattform STEP von Stibo Systems (Bildquelle: CLAAS)