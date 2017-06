Bundestagswahl iPhone App für Erst- und Wechselwähler

(fair-NEWS)

2017 ist das Jahr der Bundestagswahl. Und für viele ist es das erste Mal, sich am Erhalt der Demokratie zu beteiligen.Der eine oder andere mag schon eine Meinung haben, wen er oder sie am 24. September 2017 wählen wird. Von Eltern. Von Freunden. Vom Hörensagen. Aus dem Internet. Doch viele Erstwähler scheuen sich, überhaupt zur Wahl zu gehen, weil die Thematik Politik nur wenig in der Schule zur Sprache kommt. Und der Lebensabschnitt ist meist durch andere Aktivitäten geprägt.Bevor diese vielen Wähler am Wahltag daheim bleiben und die Meinung junger Menschen im kommenden Bundestag nur wenig repräsentiert ist, hat die Cephei AG eine App für das iPhone Betriebssystem entwickelt (-> www.dLex.de ). Mit der App Meine Erste Wahl (Im AppStore unter http://apple.co/2sPe2LO ) lehnt der Benutzer durch "swipen", also das Wischen nach links oder rechts, eine politische Wahlaussage ab oder stimmt ihr zu. Und dynamisch wächst am unteren Bildschirm die Balkengrafik, die klar zeigt, welche der sieben Parteien CDU/CSU, SPD, FDP, B90/Grüne, Die Linke, AfD und die Piraten am besten die Meinung vertritt, die man am Bildschirm "er-wischt" hat.Die Cephei AG hat dazu viele hundert Aussagen und Vertreter der Parteien zusammengetragen. Manche Aussagen sind schon etwas älter. Mehr als 200 sind brandaktuell und stammen aus den Wahlprogrammen für 2017. Und sie werden fortwährend ergänzt.Die App kann kostenlos unter http://apple.co/2sPe2LO aus dem Apple App Store geladen werden



Bildinformation: Die iPhone App