Mehr Sicherheit im Bahnverkehr durch SIL-4 zertifizierte Relais

Der Mittelständler ClearSy bringt als erstes Unternehmen weltweit selbstprüfende Relais auf den Markt, die eine Öffnung der Kontakte auf Sicherheitsanforderungsstufe SIL 4 garantierenSeit Ende 2016 sind alle Relais nach EN 50129 und EN 50155 SIL 4 zertifiziert. Nach den neuen Bahnübergängen in Lyon werden sie in Kürze auch in die Straßenbahnlinie 2 in Nizza integriert sowie die künftige Straßenbahnlinie in Luxemburg-Stadt.ClearSy ist Spezialist für Sicherheitssysteme und -software der Stufen SIL 0 bis SIL 4. Die Relais der Reihe RS4 sind mit verschiedenen Steuerspannungen von 24 bis 110 Volt erhältlich und verfügen über zwei bis vier Arbeitskontakte (NO) sowie zwei bis sechs Ruhekontakte (NC). In zwei Formaten erhältlich – als Gehäuse für die DIN-Schiene und 3U-Karte – gewährleisten die Relais eine galvanische Trennung von 2.000 Volt zwischen der Steuerung und den Kontakten.Technischer Fortschritt„Unsere Relais sind für die härtesten Umgebungsbedingungen ausgelegt (-40 bis +70°C, Vibrationen/Stöße und Salznebel) und eignen sich damit für sämtliche Einsatzbedingungen“, erklärt Projektleiter Patrick Péronne. Ende Dezember erfolgte die SIL 4-Zertifizierung der gesamten Produktreihe RS4 nach EN 50129 und EN 50155 durch Certifer.Die Produktreihe RS4 ist ein entscheidender technischer Fortschritt bei der Sicherung kritischer Steuerungen für Bahnanwendungen auf der Strecke und an Bord. „Ein einziges RS4-Relais gewährleistet die Verfügbarkeit galvanisch getrennter Sicherheitskontakte ohne Notwendigkeit des Rücklesens in einem kompakten Format“, erläutert Patrick Péronne.Wichtiger VorteilDie Kombination aus Vorteilen im Bereich der Sicherheitsrelais und vergleichbarer Systeme ist einzigartig. „Die jüngsten Produkte der Reihe berücksichtigen bereits die Erfahrungen mit dem seit 2012 entwickelten Relais DIN 202 24 V, mit dem insbesondere die Bahnübergänge der Straßenbahn von Lyon ausgestattet sind“, führt Patrick Péronne weiter aus. Luxtram hat sich für das Straßenbahnprojekt für Luxemburg-Stadt ebenfalls für dieses Relais entschieden, während Nizza die Version DIN 304 24 V bevorzugt hat.Technische Merkmale der Produktreihe RS4DIE SICHERHEITSGRUNDSÄTZE DER RELAISREIHE RS4:* Nutzung von zwei internen Relais. Jeder NO-Kontakt des RS4-Relais entspricht zwei in Reihe geschalteten internen Kontakten. Wenn ein NO-Kontakt der internen Relais hängenbleibt, bleibt der NO-Kontakt des RS4-Relais offen* Sperrung der Steuerung des RS4-Relais, wenn ein Kontakt eines der beiden internen Relais hängenbleibt. Auf diese Weise wird zuverlässig verhindert, dass bei beiden internen Relais des RS4-Relais gleichzeitig Kontakte hängenbleiben* Sperrprinzip der SIL 4-Steuerung von Certifer validiert ebenso wie alles, was das Relais betrifft* Interne Relais mit zwangsgeführten Kontakten entsprechend der Norm EN 50205 (um das Rücklesen der Kontakte und die Nicht-Überlappung zwischen Arbeitskontakten und Ruhekontakten zu gewährleisten)* Hermetisch dichte interne Relais verhindern die Oxidation der Kontakte* Diversifizierung der Komponenten, um gemeinsame Modi zu unterbinden.* Auftreten von Kurzschlüssen unmöglich (Isolierabstand, hermetisch dichte Gehäuse der internen Relais usw.)ABGESEHEN VON DEN KONSTRUKTIONSPRINZIPIEN UNTERLIEGT DIE FERTIGUNG DER RS4-RELAIS FOLGENDEN PARAMETERN:* PCB und Fertigungsrichtlinie IPC 610, Klasse 3* Sicherheits- und Funktionstest zu 100 % an jedem produzierten Relais* Werk nach IRIS zertifiziert* ClearSy und seine Dienstleister sind nach ISO 9001 zertifiziert



Bildinformation: Mit hochwertigen Produkten und qualifizierten Ingenieuren für den Bereich Funktionssicherheit konnte sich ClearSy auch als französisches Exzellenzunternehmen beweisen (Bild: ClearSy)