Mit Herausforderungen des Lebens besser umgehen

Innere Unruhe, Schlaflosigkeit, Beziehungsschwierigkeiten, Angst vor Autoritätspersonen, Migräne, unangenehme Gefühle ... Menschen leiden unter einer Vielfalt von Themen, die den beruflichen wie privaten Alltag erheblich erschweren. Eine Möglichkeit, etwas dagegen zu tun, bietet nun das Institut für Persönlichkeitsentwicklung WildWechsel mit dem Ganzheitsprozess nach Connirae Andreas an. Was steckt dahinter?"Viele gerade meiner Business-Klienten haben sich mit fernöstlicher Spiritualität beschäftigt. Sie haben Sätze gehört wie Das kleine Selbst ist eine Illusion. Erkenne, dass du ein weites Selbst bist oder auch Erleuchtung kommt durch den Verlust des Egos", erklärt die Leiterin des Instituts Dr. Susanne Lapp. "Doch was die Sätze genau bedeuten, wird nicht deutlich".Mit Hilfe des Ganzheitsprozesses kann man eine Alternative zur Meditation erlernen, die einen Schritt-für-Schritt-Prozess bietet, um das Alltagsverständnis, was das Ego denn nun eigentlich ist, zu verändern. "Fast wie nebenbei lösen sich viele Themen, die uns vorher oft jahrelang beschäftigt haben, auf einer tiefen Ebene auf. Der Ganzheitsprozess liefert einen überraschend einfachen und direkten Weg, um unsere Lebensthemen zu transformieren", führt die Expertin für Persönlichkeitsentwicklung weiter aus.Ihre Klientinnen und Klienten, die mit dem Ganzheitsprozess gearbeitet haben, berichten von- einer tiefen Entspannung,- dem Wegschmelzen von Problemen, die vorher lange Zeit unbezwingbar schienen,- gesteigerter Zufriedenheit und Wohlgefühl,- einem verbesserten Zugang zur eigenen natürlichen Weisheit, Mitgefühl, Humor und Kreativität.Connirae Andreas gehört zu den weltweit bekanntesten und innovativsten Anwendern und Entwicklern des Neuro-Linguistischen Programmierens. Vor der Entwicklung des Ganzheitsprozesses (The Wholeness Process) hat sie u.a. die unterschiedlichen Ansätze der Core Transformation erarbeitet und publiziert. Sie lebt und arbeitet gemeinsam mit ihrem Mann Steve Andreas in Boulder, Colorado.Dr. Susanne Lapp, Lehrcoach und Lehrtrainerin, hat den Ganzheitsprozess direkt bei Connirae Andreas erlernt und seitdem erfolgreich in die Arbeit mit ihren eigenen Klienten integriert.Weitere Infos - oder Terminvereinbarung zum eigenen Erleben der Arbeit - unter:<a href="www.wildwechsel.biz"> www.wildwechsel.biz</a>



Bildinformation: Lehrcoach und Lehrtrainerin für den Ganzheitsprozess Connirae Andreas, Dr. Susanne Lapp