OKI launcht weltweit kompaktesten A3-Weißtoner-Drucker

Düsseldorf, 21. Juni 2017 - Auf der diesjährigen Fespa präsentierte OKI einen revolutionären Neuzugang im Portfolio: Der A3-Weißtoner-Drucker OKI Pro8432WT punktet mit besonders hochwertiger Deckweiß-Qualität, kompaktem Design und einfacher Bedienung. Der Printer kann alle relevanten Transfermedien bedrucken und sorgt dafür, dass das Motiv in nur einem Schritt auf die zu bedruckende Fläche übertragen wird.Der OKI Pro8432WT bietet vollen Funktionsumfang auf kleinster Stellfläche! Der besonders kompakte Drucker findet auch in kleinen Designstudios und Druckereien Platz. Mit schnellen Umsetzungszeiten stellt er für die Grafikbranche eine Alternative zum Siebdruck-Verfahren dar und eröffnet neue Geschäftsfelder im Bereich Textil- und Dekorationsdruck auf nahezu jedem Untergrund. Das Beste: OKI hat die Preise für den Weißtoner halbiert und liefert den Drucker darüber hinaus standardmäßig mit zwei zusätzlichen Weißtoner-Kassetten aus! Über diese hohe Tonermenge lässt sich genügend Gewinn erwirtschaften, um damit die Investition für den Drucker zu decken - ein überzeugendes Angebot zur schnellen Amortisation!Höchste Medienflexibilität & perfekte WeißabdeckungDie perfekte Deckqualität des Weißtoners ermöglicht vollfarbige Transferdrucke auf Untergründen in jeder Farbe. Und mit der Übertragung des Motivs auf das Druckmedium in nur einem Schritt entfällt mühsames und zeitaufwändiges Zuschneiden oder Ausstanzen. Der Drucker ist zu allen relevanten Transfermedien inklusive der neuesten Niedrigtemperatur-Transfermedien kompatibel. Das ermöglicht die Druck-Übertragung auf nahezu jedes Material - angefangen bei Baumwolle, über synthetische Stoffe bis hin zu Glas, Metall, Acryl oder sogar Holz. Dieser einfache Transferdruck mit deckendem Weiß in nur einem Schritt lässt eine sehr schnelle und kosteneffiziente Produktion zu. Der OKI Pro8432WT verwendet darüber hinaus spezielle Fixier- und Toner-Technologien für besonders deckendes Weiß und langanhaltende, leuchtende Farben."Der Pro8432WT ist die perfekte Lösung für zahlreiche Anforderungen im aktuellen Markt. Er punktet mit innovativer Technologie, einem beeindruckend schnellen ROI und extremer Vielseitigkeit in besonders kompaktem Design", erläutert Heiko Thomsen, Senior Manager Product Marketing bei OKI Systems (Deutschland) GmbH. "Damit eignet er sich ideal für den gesamten grafischen Bereich sowie alle Unternehmen, die sich auf qualitativ hochwertigen Dekorationsdruck spezialisiert haben", so Thomsen weiter.Der OKI Pro8432WT ist ab Mitte Juni 2017 über den Fachhandel erhältlich.OKI Pro8432WT im Detail- Druckgeschwindigkeit: bis zu 35 Seiten / Minute- Druckauflösung: 1.200 x 600 dpi- Prozessor: 800MHz- Papierkapazität: 100 Blatt im Mehrzweckfach (MPT), 300 Blatt im Standardfach- Arbeitsspeicher (Standard / Maximum RAM): 256MB / 768MB, zzgl. 16GB auf optionaler SDHC Memory Card- Netzwerk: 10/100/1000 Megabit/s Ethernet, WLAN (optional)- Toner-Kapazität (CMYK / Weiß): 10.000 / 4.500 Seiten- Maximales Papiergewicht: 220g/m im Standardfach, 256g/m im MPT- Gewicht: 37kg- Abmessungen (HxBxT): 360 x 449 x 552mmDownload Pressebild 300dpi: <a href="www.pr-vonharsdorf.de/wp-content/uploads/Pro8432WT-3-4-RIGHT-FACING-CMYK_kleiner.jpg"> www.pr-vonharsdorf.de/wp-content/uploads/Pro8432WT.jpg</a>



