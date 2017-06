(fair-NEWS)

Mit den neuen Taschen "Denim kisses Tapestri" von LOUIZ & LOU ist man in der kommenden Herbst/Winter Saison 2017/18 modisch auf Zack. Dank der Kombination von PU mit Denim und einem Textilmaterial mit Zickzack-Muster träumen wir sofort vom Sommer und der italienischen Riviera. Die Taschen besitzen einen dezenten und edlen Used-Look, der für eine selbstverständliche Lässigkeit und Einzigartigkeit sorgt. Dank der abwechslungsreichen Modellauswahl findet jeder seine passende Tasche: Von der stylischen Mini- bis hin zur Hobobag, die lässig über der Schulter getragen werden kann, ist für alle Taschenliebhaber ganz sicher die Lieblingsform dabei. LOUIZ & LOU ist aber nicht nur das Must-Have der Saison, sondern auch unübersehbar im Büro, auf der Straße oder abends - egal ob im Winter oder im Sommer.Technische Daten:Denim kisses Tapestri ist in den Modellen Hobobag, Shopper, Minibag und Satteltasche in den Farben Black und Navy ab Ende August in ausgesuchten Fachgeschäften, Versender, Kauf- und Warenhäusern erhältlich.Verantwortlich für redaktionellen Inhalt: Best Selected Brands GmbH



Bildinformation: Auf Zack!