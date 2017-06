Skytrax zeichnet Air Astana zum sechsten Mal aus

(fair-NEWS)

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, wurde erneut als 4-Sterne-Airline und für ihren exzellenten Service ausgezeichnet: Air Astana erhielt seit 2012 zum sechsten Mal in Folge bei der Vergabe der Skytrax World Airline Awards während der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris die Auszeichnung als "Best Airline in Central Asia and India". Die Fluggesellschaft bekam zudem einen Preis für "Best Airline Staff Service in Central Asia and India" - dies nunmehr zum fünften Mal.Die Skytrax World Airline Awards sind in der Welt der Luftfahrt als wichtiges Messkriterium anerkannt, wenn es um Kundenzufriedenheit sowohl bei Geschäfts- als auch Privatreisenden geht. Dabei werden alle Klassen von Economy über Premium Economy, Business und First Class berücksichtigt.Passagiere geben in einem Zeitraum von zehn Monaten per Fragebogen, Telefon und auch online ihre Bewertungen über Airline-Services am Boden und in der Kabine ab. Die Erhebungen messen die Kundenzufriedenheit in allen Bereichen, angefangen vom Check-in, übers Boarding, den Sitzkomfort an Bord, die Sauberkeit in der Kabine, das Mahlzeitenangebot, die Getränke, das Inflight Entertainment und den Service der Kabinencrew. Eingebunden in die Erhebungen sind mehr als 200 Airlines von großen internationalen Fluglinien bis zu kleinen Inlandsfluggesellschaften."Alle unsere Mitarbeiter sind stets bereit, einen hervorragenden Service zu bieten. Von daher fühlen wir uns durch diese Skytrax Auszeichnungen bestätigt und sehr geehrt", sagte Peter Foster, President und CEO von Air Astana. "Wir danken vor allem unseren Kunden, die uns bei dieser Skytrax Erhebung so gut bewertet haben und versprechen, unseren Servicestandard auch in Zukunft noch weiter anzuheben."



Bildinformation: Das Air Astana Team bei der Skytrax-Preisverleihung während der Paris Air Show