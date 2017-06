Kroko - du große Liebe

(fair-NEWS)

Dass Handwerkskunst von Können kommt, beweist die italienische Ledermanufaktur MONROB mit ihrer neuen Herbst/Winter Kollektion 2017/18 wie keine andere. Alle Taschen werden in Italien noch von Hand in der kleinen Produktionsstätte in der Nähe von Pisa gefertigt. Jedes Modell vereint jahrzehntelanges Produktions-Know-How und die Liebe zu Leder. Wer jetzt sportiv-robuste Taschen erwartet, liegt aber völlig falsch, denn MONROB ist Fashion auf höchstem Niveau. Feinste Krokoprägungen in unterschiedlichen Ausprägungen und Ausführungen sind bei den Taschen "Mari", "Maria Chiara", "Olivia", "Rebecca", "Giorgia" und "Cristina" Programm: Ob mit Lacküberzug, in bunten Farbverläufen oder großflächigen Schuppen, diese Taschen lassen einfach jedes Fashionherz höher schlagen. Kroko ist und bleibt einfach unsere großen Fashion-Liebe!Technische Daten:Die Taschen sind in den Modellen "Cristiana" in Tannengrün-Orange, "Giorgia" in Schwarz, "Grace" in Cognac, "Mari" in Marine, "Maria Chiara" in Cognac, "Olivia" in Orange, "Olivia" in Tannengrün-Orange, "Rebecca" in Bordeaux in ausgesuchten Fachgeschäften, Kauf- und Warenhäusern erhältlich.Verantwortlich für redaktionellen Inhalt: Simplyrob S.r.l



