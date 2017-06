ZTE mit KPN für Mitarbeit am Ultra-High-Definition (UHD)-Pay-TV-Projekt ausgezeichnet

(fair-NEWS)

Düsseldorf, 20. Juni 2017 – ZTE, international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, wurde kürzlich gemeinsam mit KPN, dem größten Internet Protocol Television (IPTV) Betreiber der Niederlande, in London mit einem 2017 Global Telecoms Business (GTB) Consumer Service Innovation Award für seine Mitarbeit am Ultra-High-Definition (UHD)-Pay-TV-Projekt ausgezeichnet. Als weltweit führender Anbieter von durchgängigen Big-Video-Lösungen entwickelt ZTE hochwertige und innovative Settop-Box (STB)-Geräte und realisiert UHD-TV-Services. Seit 2015 kooperiert ZTE mit KPN zur Realisierung der UHD-STB-Lösung ZXV8001 und zugehöriger Services.KPN erster Betreiber von UHD-Pay-TV-Services in den NiederlandenMit Unterstützung durch ZTE führte KPN anlässlich des Viertelfinales der UEFA Europa League 2016 offiziell seine 4K-Live- und Video-on-Demand (VOD)-Services ein. Mit diesem Projekt wurde KPN der erste Betreiber von UHD-Pay-TV-Services in den Niederlanden. Die Kunden von KPN konnten so die UEFA Europameisterschaft und die Olympischen Sommerspiele 2016 in 4K-UHD-Bildqualität und High Dynamic Range (HDR) genießen. Darüber hinaus wurde Verbrauchern durch den neuen UHD-STB- ZXV8001das 4K-Streaming von Medien-Content von Netflix und YouTube ermöglicht.ZTEs UHD-STB-Lösung ZXV8001Der ZXV8001 unterstützt High-Efficiency-Video-Coding (HEVC), das gegenüber der vorherigen Generation (H.264) das Datenkompressionsverhältnis verbessert, bis zu 50 Prozent Bandbreite einspart und die Betriebsausgaben des Betreibers effizient reduziert. ZTE nimmt mit seinen innovativen Technologien für Home-Anwender eine führende Stellung im Markt ein. Durch Realisierung immersiver Viewing-Erlebnisse der nächsten Generation zur Erfüllung der Kundenanforderungen an Wiedergabetreue, Qualität und Benutzeroberfläche hat ZTE beträchtliche Verbesserungen der Viewing-Erfahrung realisiert.Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Kunden, Mobilfunkbetreiber, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Auf Basis seiner M-IKT-Strategie hat sich ZTE dem Anspruch verpflichtet, Kunden integrierte durchgängige Innovationen mit Spitzenleistungen und Mehrwert im Rahmen der Verschmelzung zwischen dem Telekommunikationsbereich und Informationstechnologiesektor bereitzustellen. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte-deutschland.de oder unter www.twitter.com/zte_deutschland PressekontaktZTE Deutschland GmbHSusanne BaumannParsevalstr. 1140468 DüsseldorfTel.: +49 163 81 99 405E-Mail: susanne.baumann@zte.com.cnPressekontaktAxiCom GmbHAnne KleinInfanteriestr. 1180797 MünchenTel.: +49 89 800 908 23E-Mail: anne.klein@axicom.com



Bildinformation: ZTE mit KPN für Mitarbeit am Ultra-High-Definition (UHD)-Pay-TV-Projekt ausgezeichnet