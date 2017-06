Das forum handwerk digital startet durch

(fair-NEWS)

Eine neue Dynamik ist spürbar. Das Handwerk startet durch, der digitale Wandel gilt als Chance. Immer mehr Betriebe stellen sich um. Der Fachgroßhändler Richter+Frenzel zählt seit langem zu den führenden Schrittmachern der Digitalisierung. Auf der RIFA im Oktober 2016 hatte das Unternehmen bereits mit großem Erfolg eine spezielle Ausstellungs- und Vortragsveranstaltung zum Thema organisiert: das forum handwerk digital. Es ging um Beratung, Wissensvermittlung, Service für den Berufsalltag. Diese Initiative setzt Richter+Frenzel jetzt fort. Ins Leben gerufen wurde die neue Plattform www.forum-handwerk-digital.de , die zu allen neuen Entwicklungen und Fragen umfassende Antworten liefert.Um was geht es? Das forum-handwerk-digital.de soll für die Entscheider im Handwerk als Starthilfe und zentrale Anlaufstelle dienen, wenn sie ihren Betrieb auf digitale Technologien umstellen und zukunftsfest machen oder weiterentwickeln wollen. R+F bietet dabei die bestmögliche Unterstützung. In Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Experten soll den Betrieben der Weg zu praktischen Lösungen aufgezeigt werden, sodass sich für sie unmittelbar messbare Vorteile mit betrieblichem Mehrwert einstellen.Dabei setzt R+F auf eine enge Zusammenarbeit mit anderen Firmen, die gleichfalls ein Interesse daran haben, ihre Kunden beim digitalen Wandel zu unterstützen. Als erster, wichtiger Partner konnte in diesem Zusammenhang der Elektrogroßhändler FEGA & Schmitt gewonnen werden.Wer die Website www.forum-handwerk-digital.de besucht, wird sofort feststellen, dass alle Themen übersichtlich geordnet sind und leicht aufgerufen werden können. Ob "Datensicherheit" oder "Internet der Dinge", "Mobiles Arbeiten", "Handlungsempfehlung" oder "Profit" - per Stichwort lässt sich jeder Bereich in Sekundenschnelle finden. Zudem kann man sich über die Plattform zum Newsletter anmelden, der regelmäßige Servicetipps verschickt und über regionale Veranstaltungen informiert.



Bildinformation: Das forum handwerk digital startet durch