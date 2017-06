(fair-NEWS)

Köln, 21.06.2017: <a href="https://www.marketinginstitut.biz/">Das Deutsche Institut für Marketing</a> präsentiert das Live-Webinar zum Thema "Marktforschung 2.0 - Social Media Monitoring, Online-Communities und Co.".Am 30. Juni 2017 können Interessierte am Live-Webinar teilnehmen.In den sozialen Medien werden täglich Millionen Gedanken, Gefühle und Interessen mit der digitalen Welt geteilt. Dies eröffnet der Marktforschung neue Möglichkeiten. Die von den Nutzern freiwillig geschaffenen Inhalte (User Generated Content - UGC) bilden eine Datenbasis, die für Unternehmensentscheidungen herangezogen werden können. Dabei ermöglicht diese Form der Daten einen deutlich tieferen Einblick in die Welt der (potenziellen) Kunden als noch vor der Digitalisierung.Zuhören statt Fragen stellen - Nutzen Sie den User Generated Content!In diesem Webinar lernen die Teilnehmer alle relevanten Aspekte rund um Marktforschung 2.0 kennen: Wie kann man Marktforschung 2.0 von klassischer Marktforschung abgrenzen? Welche Tools eignen sich zur Analyse der User Generated Contents? Und welche Chancen, aber auch Risiken gehen mit Marktforschung 2.0 einher? Diese und weitere Fragen werden im Webinar beantwortet. Sie lernen darüber hinaus, wie Sie im Rahmen der Marktforschung 2.0 systematisch vorgehen sollten, um das größtmögliche Potenzial zu entfalten.Weitere InformationenAm Freitag, den 30.06.2017 von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr können Sie am Live-Webinar teilnehmen. Der Fachexperte Bastian Foerster, Projektleiter der Marktforschung beim Deutschen Institut für Marketing, wird das Webinar durchführen und Ihnen das Thema Marktforschung 2.0 näher bringen.Mehr Details zum Webinar und weitere Informationen zum Thema "Marktforschung 2.0" finden Interessierte unter: <a href="https://www.marketinginstitut.biz/blog/marktforschung-2-0-e-learningkit/">https://www.marketinginstitut.biz/blog/marktforschung-2-0-e-learningkit/</a>.



Bildinformation: Live-Webinar zum Thema Marktforschung 2.0