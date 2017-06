HHB Touristik übernimmt Golfreisenhotels.de

(fair-NEWS)

Das Reiseunternehmen HHB Touristik übernimmt den seit vielen Jahren erfolgreichen Golfreisespezialisten Golfreisenhotels.de. Die HHB Touristik gehört zu dem deutschlandweit top 20-gelisteten Reiseveranstalter HHT aus Karlsruhe. Seit 1996 vertreibt das Unternehmen erfolgreich hochwertige Sportreisen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.HHB-Geschäftsführer Postoglu: "Die Marke Golfreisenhotels steht für zuverlässigen sowie preislich attraktiven Golfurlaub. Wir waren an der Marke bereits nach der plötzlichen Trennung der später insolventen Proscott interessiert, jedoch kam uns ein Mitbewerber zuvor. Nach dem neuerlichen, nachvollziehbaren Kurswechsel des Besitzers, haben wir die Chance auf Expansion ergriffen.""Der Inhaber wird strategisch an Bord bleiben, und wir werden die Marke mit unserer Einkaufsmacht zu einer attraktiveren Preisstrategie verhelfen. Für alle Beteiligten und Golfreise-Kunden also eine Win-win-Situation." so Postoglu weiter. Markengründer Marin ergänzt: "Es ist nach den ganzen unruhigen Fahrwassern wichtig für das Portal, jetzt einen seriösen, verlässlichen Heimathafen gefunden zu haben.Ziel der Wachstumsstrategie ist der sofortige Ausbau der Angebote für Golflehrer-Reisen und eine Erweiterung der Angebotspalette in Sachen Golfurlaub.



