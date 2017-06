TRANSCEND™ VX: DER KOFFER, DER SICH DIR ANPASST

Pressemitteilung von Briggs&Riley

VARIABLE EXPANSION UND STABILITÄT FÜR BESONDEREN KOMFORT

(fair-NEWS) Briggs & Riley, der weltweit bekannte Reisegepäckhersteller, macht mit TRANSCEND VX, der Weiterführung der TRANSCEND Kollektion, seinem Slogan alle Ehre: "Engineered for Travel" ist die Philosophie des amerikanischen Unternehmens und genau diese Priorisierung der Kundenanforderungen bestimmt das Herzstück der neuen Kollektion: Variable Expansionsmöglichkeit! Die Koffer der TRANSCEND VX Kollektion sind die weltweit einzigen Koffer, die sich stufenlos bis zu 6 cm vergrößern lassen und dabei stabil in der gewünschten Größe bleiben. Doch das ist nicht die einzige Antwort auf die typischen Herausforderungen von Reisenden: Kein lästiges Umfallen des Trolleys mehr nach dem Vergrößern, da die Rollen bei der Vergrößerung mit nach außen wandern, keine störrischen Reißverschlüsse, die sich verhaken und keine instabilen Kofferwände, die beim Packen im Weg sind aufgrund verstärkter Außenwände: Für all diese Komplikationen hat Briggs & Riley Lösungen gefunden und sie in TRASNCEND VX umgesetzt. Die heiklen Stellen eines Koffers, die häufig Strapazen und Abnutzung ausgesetzt sind, sind mit einem robusten Permasquare™ Stoff verstärkt. SpeedThru Pockets ermöglichen einen schnellen Zugriff auf wichtige Dinge. Das durchdachte Design des Koffers kann aber mehr als nur praktisch sein. Mit seinem lässigen Auftreten und den dynamischen Farben Merlot, Slate und der beliebten, auf große Anfrage wieder eingeführten Farbe Rainforest, ist er auch modisch der perfekte Begleiter.

Das amerikanische Unternehmen hat schon 2012 mit der Einführung der Expansions- und Kompressionsfunktion sowohl in der Industrie als auch beim Verbraucher für viel Begeisterung gesorgt. Mit der Variable eXpansion™ hat Briggs & Riley nun eine stabile, gleichbleibende Expansion entwickelt, die in ihrer Flexibilität einzigartig ist und sich nicht in ihre ursprüngliche Form zurückdrücken lässt, sondern sich zu 100% den Packwünschen des Kunden anpasst. Wie alle Kollektionen von Briggs & Riley gilt natürlich auch für TRANSCEND VX die lebenslange Garantie auf alle Modelle. TRANSECEND VX ist im ausgesuchten Fachhandel sowie ausgewählten Kauf- und Warenhäusern erhältlich.



Technische Details:

TRANSCEND ist als Toiletry Kit, Clamshell Cabin Bag, Shopping Tote, Cargo Backpack, Rolling Cabin Bag, Wide Carry-On Expandable Spinner, Tall Carry-On Expandable Spinner, Tall Carry-On Expandable Upright, Medium Expandable Spinner und Large Expandable Spinner in den Farben Merlot und Rainfores erhältlich.

Verantwortlich für redaktionellen Inhalt: Briggs & Riley Briggs & Riley, der weltweit bekannte Reisegepäckhersteller, macht mit TRANSCEND VX, der Weiterführung der TRANSCEND Kollektion, seinem Slogan alle Ehre: "Engineered for Travel" ist die Philosophie des amerikanischen Unternehmens und genau diese Priorisierung der Kundenanforderungen bestimmt das Herzstück der neuen Kollektion: Variable Expansionsmöglichkeit! Die Koffer der TRANSCEND VX Kollektion sind die weltweit einzigen Koffer, die sich stufenlos bis zu 6 cm vergrößern lassen und dabei stabil in der gewünschten Größe bleiben. Doch das ist nicht die einzige Antwort auf die typischen Herausforderungen von Reisenden: Kein lästiges Umfallen des Trolleys mehr nach dem Vergrößern, da die Rollen bei der Vergrößerung mit nach außen wandern, keine störrischen Reißverschlüsse, die sich verhaken und keine instabilen Kofferwände, die beim Packen im Weg sind aufgrund verstärkter Außenwände: Für all diese Komplikationen hat Briggs & Riley Lösungen gefunden und sie in TRASNCEND VX umgesetzt. Die heiklen Stellen eines Koffers, die häufig Strapazen und Abnutzung ausgesetzt sind, sind mit einem robusten Permasquare™ Stoff verstärkt. SpeedThru Pockets ermöglichen einen schnellen Zugriff auf wichtige Dinge. Das durchdachte Design des Koffers kann aber mehr als nur praktisch sein. Mit seinem lässigen Auftreten und den dynamischen Farben Merlot, Slate und der beliebten, auf große Anfrage wieder eingeführten Farbe Rainforest, ist er auch modisch der perfekte Begleiter.Das amerikanische Unternehmen hat schon 2012 mit der Einführung der Expansions- und Kompressionsfunktion sowohl in der Industrie als auch beim Verbraucher für viel Begeisterung gesorgt. Mit der Variable eXpansion™ hat Briggs & Riley nun eine stabile, gleichbleibende Expansion entwickelt, die in ihrer Flexibilität einzigartig ist und sich nicht in ihre ursprüngliche Form zurückdrücken lässt, sondern sich zu 100% den Packwünschen des Kunden anpasst. Wie alle Kollektionen von Briggs & Riley gilt natürlich auch für TRANSCEND VX die lebenslange Garantie auf alle Modelle. TRANSECEND VX ist im ausgesuchten Fachhandel sowie ausgewählten Kauf- und Warenhäusern erhältlich.Technische Details:TRANSCEND ist als Toiletry Kit, Clamshell Cabin Bag, Shopping Tote, Cargo Backpack, Rolling Cabin Bag, Wide Carry-On Expandable Spinner, Tall Carry-On Expandable Spinner, Tall Carry-On Expandable Upright, Medium Expandable Spinner und Large Expandable Spinner in den Farben Merlot und Rainfores erhältlich.Verantwortlich für redaktionellen Inhalt: Briggs & Riley

Bildinformation: TRANSCEND™ VX: DER KOFFER, DER SICH DIR ANPASST

Briggs & Riley's parent company is U.S. Luggage LLC. For nearly a century, US Luggage has been bringing innovation to the travel category, including the first wheeled luggage introduced in 1970. Under the leadership of CEO Richard Krulik, Briggs & Riley has become recognized as one of the leading manufacturers in the specialty luggage category, entering the global marketplace in 2006 and now selling in more than 20 countries worldwide.

«TRANSCEND™ VX: DER KOFFER, DER SICH DIR ANPASST»

Neuer Höltigbaum 2022143 HamburgDeutschlandTelefon: +49 40 66934455Torsten DörlingAnja Sziele PRInfanteriestraße 11a, b280797 Münchenanja@anjasziele.de08912023776Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung