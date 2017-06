BGH: Falschbeantwortung von Gesundheitsfragen rechtfertigt nicht die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung

(fair-NEWS)

Der Bundesgerichthof hat mit Beschluss vom 10. Mai 2017, Az. IV ZR 30/16, festgestellt, dass die alleinige Falschbeantwortung von Gesundheitsfragen nicht die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung rechtfertigt. Hierauf weist der Fachanwalt für Versicherungsrecht, Rechtsanwalt Christian Luber, LL.M., M.A., von der Fachkanzlei für Versicherungsrecht L & P Luber Pratsch Rechtsanwälte Partnerschaft im Rahmen einer Rechtsprechungsübersicht hin.Im vorliegenden Verfahren hatte der Versicherungsnehmer bei der beklagten Berufsunfähigkeitszusatzversicherung Leistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung beantragt. Vor Abschluss der Versicherung musste er Gesundheitsfragen beantworten. Hierbei gab der Versicherungsnehmer zwar eine einmalige MRT-Untersuchung an, weitere entsprechende Untersuchungen verschwieg er hingegen. Nachdem der Versicherungsnehmer berufsunfähig wurde, beantragte er Leistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung. Diese holte daraufhin ärztliche Behandlungsbefunde ein und erlangte hierdurch die Information über die verschwiegenen weiteren MRT-Untersuchungen. Daraufhin trat der Versicherer von dem Vertrag zurück und erklärte die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung. Hiergegen wandte sich der Versicherungsnehmer und reichte Klage beim Landgericht Frankfurt am Main ein.Sowohl das Landgericht als auch das Oberlandesgericht Frankfurt am Main gaben der Versicherung Recht und wiesen die Klage ab.Auf die hiergegen eingelegte Revision bestätigte der Bundesgerichtshof nun zwar die Entscheidung des Oberlandesgerichts dahingehend, dass die Nichtangabe von mehreren gleichartigen Untersuchungen bei Angabe nur einer einzigen solchen Untersuchung eine objektive Verletzung der Anzeigeobliegenheit darstellt. Zugleich stellte der Bundesgerichtshof aber klar, dass allein aus diesem Umstand nicht auf eine arglistige Täuschung durch den Versicherungsnehmer geschlossen werden kann. Denn Arglist setzt darüber hinaus voraus, dass der Versicherungsnehmer erkennt und billigt, dass der Versicherer seinen Antrag bei Kenntnis des wahren Sachverhalts gar nicht oder nur zu anderen Konditionen annehmen werde. Diese Frage sei vorliegend somit nicht ausreichend vom Gericht geprüft worden, da bei dieser Prüfung alle Indizien, die für und gegen die Arglist sprechen, berücksichtigt werden und hierbei auch etwaige spätere Korrekturen der Falschangaben durch den Versicherungsnehmer Beachtung finden müssen.Das Verfahren bestätigt nach Ansicht von Rechtsanwalt Luber von der auf Versicherungsrecht spezialisierten Kanzlei L & P Luber Pratsch Rechtsanwälte Partnerschaft die insgesamt versichertenfreundliche Ausgangslage. „Der Bundesgerichtshof hat erneut festgestellt, dass eine bloße Falschauskunft bei den Gesundheitsfragen nicht die Versicherung zur Anfechtung berechtigt. Vielmehr muss der subjektive Umstand, der zur objektiven Falschauskunft führt, detailliert geprüft werden. Nur, wenn der Versicherungsnehmer die Versicherung wirklich täuschen wollte, ist die Anfechtung durch den Versicherer zulässig.“Rechtsanwalt Christian Luber, LL.M., M.A., empfiehlt daher Versicherungsnehmern in vergleichbaren Situationen, bei Problemen mit der Versicherungsgesellschaft dies von auf Versicherungsrecht spezialisierten Rechtsanwälten prüfen zu lassen.



