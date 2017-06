Neue USB-Kabel von Oehlbach inklusive USB-C: Zwölf verschiedene Kabeltypen für jeden Anwendungszweck

(fair-NEWS)

Der vielseitige und zuverlässige USB-Standard begegnet uns inzwischen beinahe überall im digitalen Alltag. Grund genug für den Kabel- und Elektronikspezialisten Oehlbach, gleich zwölf neue USB-Kabel vorzustellen: Die Serien USB Plus (3 Sterne) und USB Evolution (4 Sterne) bieten herausragende Verarbeitung und Übertragungsqualität für alle aktuellen Anwendungsfelder und Anschlüsse. USB-A, -B, Micro-B und Lightning Connector stehen zur Verfügung. Zukunftsbewusste Käufer dürften sich zudem vor allem über die insgesamt vier USB-C-Kabel (3.0 und 3.1 Gen2) im neuen Oehlbach Portfolio freuen. Diese unterstützen sämtliche Funktionen inklusive 10 Gbit/s Datenübertragung und Ladefunktion bis 100 Watt. Alle Kabel sind ab sofort Online und im Handel erhältlich.Pulheim, 21. Juni 2017 - USB-C gibt es jetzt auch in High-End: Oehlbach präsentiert sein neues Portfolio an USB-Kabeln und da ist wirklich für jeden Anwendungszweck etwas Passendes dabei: Von Generation 2 bis 3.1 und von den Anschluss-Typen A, B und C bis Lightning und Micro-USB. So können Kunden sicher sein, dass ihre USB-Verbindung höchsten Ansprüchen genügt und jederzeit stabil und mit maximalem Datendurchsatz zur Verfügung steht. Zusätzlich freuen sich Besitzer aktueller Smartphones, Monitore oder Computer über die zahlreichen nützlichen Zusatzfunktionen von USB-C.USB-C: Willkommen in der ZukunftFür maximale Auswahl und Flexibilität bietet Oehlbach insgesamt vier neue USB-C-Kabel an: Zum Verbinden von neuen und alten Endgeräten hat Oehlbach die Typ-C-Variante entwickelt, ein USB-3.0-Kabel das den bisher gängigen A-Anschluss auf USB-C adaptiert. Die CC Version bietet maximalen Datendurchsatz und zahlreiche weitere Vorzüge, indem es zwei USB-C-Ports nach Version 3.1 Gen2 miteinander verbindet. Nutzer profitieren so von allen Vorzügen der neuen USB-Technologie darunter die Datenübertragung bis 10 Gbit/s und die Ladefunktion mit bis zu 100 Watt. Dank des erstmals symmetrischen Steckerdesigns ist es nun auch egal, in welcher Richtung das USB-C-Kabel eingesteckt wird - ein zusätzlicher Komfortgewinn. Beide Kabel-Varianten sind sowohl in der USB Plus (3 Sterne) als auch der USB Evolution (4 Sterne) Serie verfügbar.USB Evolution: Die nächste Generation von universellen DatenkabelnWer PCs, IT oder Unterhaltungselektronik auf bestmögliche Art miteinander verbinden will, wird sich über das neue Oehlbach USB Evolution Sortiment freuen: Alle Kabel dieses Typs gehören zur 4-Sterne-Kategorie und sind doppelt gegen Störeinflüsse geschirmt. So stört nichts die Datenübertragung welche per versilbertem sauerstofffreiem Kupfer (SPOFC) geschieht. Zur Signalübergabe sind die Kabel mit robusten, 24-Karat-vergoldeten Steckern ausgestattet. In der Evolution-Serie stehen folgende Kabeltypen zur Verfügung: USB-A auf Lightning (2.0), USB-A auf USB Micro-B (2.0), USB-A auf USB-B (2.0 und 3.0), USB-A auf USB-C (3.0) und USB-C auf USB-C (3.1).USB Plus: Mehr USB, mehr KomfortDie Oehlbach USB Plus Serie bietet hochwertige Verarbeitung und Materialien zu einem extrem fairen Preis. Die Kabel der 3-Sterne-Kategorie Überzeugen durch exzellente Verarbeitung und intelligentes Produktdesign: Eine PVC-Schirmung schützt die Kabel vor Störeinflüssen. Die Datenübertagung selbst findet schnell und zuverlässig per sauerstofffreiem Kupfer (OFC) statt. Die Oehlbach USB-Kabel der Plus Serie sind in den gleichen Konfigurationen wie bei der Evolution verfügbar: USB-A auf Lightning (2.0), USB-A auf USB Micro-B (2.0), USB-A auf USB-B (2.0 und 3.0), USB-A auf USB-C (3.0) und USB-C auf USB-C (3.1). Zusätzlich ist im USB Plus Sortiment ein Adapter von USB-A auf USB-B (2.0) erhältlich.Die neuen USB-Kabel der Plus und Evolution Serien sind ab sofort und je nach Modell in Längen von 0,5 bis 10,0 Metern verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen beginnen bei 14,99 Euro. Der USB Plus AD/B Adapter ist zu einer UVP von 9,99 Euro erhältlich. Oehlbach gewährt auf alle Kabel 30 Jahre Garantie.



Bildinformation: Oehlbach stellt zwölf neue USB-Kabel vor.