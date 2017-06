Messung und Überwachung der Temperatur im Serverraum

(fair-NEWS)

Der Serverraum und die dort laufenden Anwendungen müssen in jeder Firma und Behörde 24x7x365 verfügbar sein. Man darf gar nicht daran denken, dass kein E-Mail Server mehr verfügbar ist oder keine Rechnungen und Lieferscheine mehr gedruckt werden können. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, die im Serverraum vorhandenen Rechner- und IT-Systeme ausreichend zu kühlen.Erreicht die Temperatur im Serverrack eine kritische Temperaturmarke, können die Server-, Backup- und Netzwerkkomponenten rasch überhitzen. Wird dann die Hitze im Serverschrank nicht ausreichend abgeführt, drohen Serverabsturz, Blue Screens und nicht funktionstüchtige Anwendungen. Schlimmstenfalls drohen bei zu hoher Temperatur im Serverrraum teure Hardwaredefekte, wie der Ausfall wichtiger Festplatten. Ein Wärmestau im Serverschrank kann beispielsweise auch einen teuren Netzwerk Switch irreparabel beschädigen. Ein Blick in das Produktdatenblatt oder in die Bedienungsanleitung der IT Hardware verrät die zulässige Betriebsumgebung. Das meisten Hersteller für Serverraum Equpment empfehlen eine maximale Betriebstemperatur von 35 Grad Celsius. Diese Temperaturvorgabe sollte nicht überschritten werden.Überwachungssystem für die Temperaturkontrolle im ServerraumUm die Temperatur im Serverraum und Serverrack zu kontrollieren und zu überwachen, wird der Einsatz des Didactum Überwachungssystems 100 III empfohlen. Neben vier Anschlüssen für IP-Sensoren, bietet das Überwachungssystem 100 III einen CAN-Bus (Controller Area Network). An diesen CAN Port können weitere Sensoren angeschlossen werden. Das Überwachungssystem 100 III unterstützt derzeit bis zu 32 Sensoren.Zusätzlich zu Temperaturfühlern und Luftfeuchtigkeitssensoren können weitere Sensoren, wie Rauchsensoren, Wassermelder, Magnetkontakte, Bewegungsmelder, Glasbruchmelder oder Air Flow Sensoren via Plug and Play angeschlossen werden. Auch Sensoren für die Überwachung von Strom und Stromspannung sind für die Überwachungssysteme des Herstellers Didactum lieferbar. Ein Stromausfall oder einsetzende Batteriestromversorgung der USV Anlage können so zuverlässig erkannt und sofort dem IT-Administrator mitgeteilt werden.Das Überwachungssystem 100 III arbeitet selbständig. Ein kritischer Temperaturbereich, eine statische Aufladung, Kondensation der Raumluft oder ein unbefugter Zutritt zum Serverrraum uvm. werden vom Überwachungssystem per Alarm über E-Mail und/oder SMS (via optionalem GPRS/GSM Modem) sofort gemeldet. Über die 12V Alarmausgänge kann der Alarm aus dem Serverraum auch mit einer lautstarken Sirene inkl. Blitzlicht ausgegeben werden. Vier Eingänge für Relaiskontakte unterstützen die Integration von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen in die Überwachung des Didactum Überwachungssystems100 III.Da das Überwachungssystem die SNMP Standards SNMPv1, SNMPv2c und SNMPv3 unterstützt, wird die Möglichkeit der Anbindung an Netzwerk Management Systeme (u.a. Nagios, check_MK, OpenNMS, PRTG, WhatsUp Gold, Zabbix) gewährleistet. Ein werkseitig kalibrierter Temperaturfühler, SNMP Mib Dateien sowie Plugins für Nagios sind im Lieferumfang des Überwachungssystems 100 III kostenlos enthalten.Mehr Informationen zur Messung und Überwachung der Temperatur im Serverraum mittels Didactum Überwachungssystemen erhalten Sie unter www.didactum-security.com



Bildinformation: Überwachungssystem 100 III / Didactum Security GmbH