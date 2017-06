50 abwechslungsreiche Übungen fürs Basketballtraining

(fair-NEWS)

Mit dem Titel "Basketball Kids" gibt es jetzt eine DVD für Basketball-Trainer, Sportlehrer und Spieler jeden Alters im Handel (z.B. auf Amazon: http://amzn.to/2sTuP0o ). Auf der DVD sind 50 Übungen zum Nachmachen für ein abwechslungsreiches Basketball-Training. Die Videoclips sind thematisch geordnet und umfassen Übungen zu allen Bereichen des Spiels: Dribbeln, Passen, Werfen, Angriff und Verteidigung. Zusätzlich zu den 50 Basketball-Übungen gibt es 14 weitere Videoclips als Bonus! In Zusammenarbeit mit den Schön Kliniken liefern die "Basketball Kids" nützliche Tipps für einen starken und gesunden Rücken. In weiteren Bonus-Episoden mit dem Titel "Laufschuhe" geht es die Förderung von Koordination und Schnelligkeit.Idee und Umsetzung der Basketball-VideosDie Idee zur DVD "Basketball-Kids entstand aus einem comicartigen Übungsheft des Deutschen Basketball Bundes.Insgesamt 30 Jungs und Mädchen aus den Nachwuchs-Mannschaften der Bad Aibling Fireballs im Alter zwischen 8 und 13 Jahren spielen die Hauptrolle bei den Basketball Trainings-Übungen. Sie hatten sichtlich Spaß bei den Dreharbeiten und vermitteln die Leidenschaft für Basketball jetzt Deutschlandweit.Die Dreharbeiten wurden an zwei Tagen im Firedome in Bad Aibling durchgeführt. Dort trägt die Damen-Basketball-Bundesliga-Mannschaft der Bad Aibling Fireballs ihre Heimspiele aus, die regelmäßig von bis zu 800 Zuschauern verfolgt werden.Der Erlös aus dem DVD-Verkauf kommt den Bad Aibling Fireballs und ihrer vorbildlichen Jugendarbeit zu Gute. Aus dieser sind mit Lena Bradaric und Steffi Pölder aktuell zwei Spielerinnen Leistungsträgerinnen in der Damen-Bundesliga. Mit Sandra Wimmer spielt eine weitere aus der Fireballs-Nachwuchs in der Bundesliga beim Vizemeister Saarlouis. Von den "Basketball-Kids" auf der DVD wird es bestimmt der eine oder die andere einmal ebensoweit bringrn, ist sich Fireballs-Nachwuchsleiter Stefan Bradaric sicher: "Die Jugend und der ambitionierte Breitensport ist für uns eine Herzensangelegenheit. Hier fühlen sich alle wohl und es ist wie in einer großen Familie. In so einem Umfeld kann man Großes erreichen, aber auch einfach nur eine Menge Spaß haben."Das sieht man auch in den insgesamt 64 Videos auf der DVD, die vom Aiblinger Videoproduzenten und Fireballs-Hallensprecher Armin Bichler von Stadtshow Videoproduktion München produziert wurde."Es war eine super-Erfahrung und hat total Spaß gemacht! Wir können alle sehr stolz sein, dass wir dieses Projekt durchgezogen haben. Daran werden die Kinder und ich uns noch lange erinnern."Alle Basketball-Fans können sich von den "Basketball-Kids" 50 Übungen für ein abwechslungsreiches Training abschauen und bekommen 14 Bonus-Videos zur Lauf- und Rückenschule dazu.



Bildinformation: 50 abwechslungsreiche Übungen fürs Basketballtraining