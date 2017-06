Dieses Münchner Streetwear Label kleidet Hip Hop Stars ein

(fair-NEWS)

thisisthebull® ist eine authentische städtische Streetwear Marke, die von Leuten produziert wird, die gerne mit Rock, Hip Hop, Tattoos und Skateboards leben. Der Gründer von thisisthebull.com Bjørn schuf den Markennamen durch sein Sternzeichen und seinen Aszendenten, der beides ist: der Stier!thisisthebull.com ist eine leistungsstarke, gerade, echte Streetwear-Marke für Leute, die gerne einzigartig gekleidet sind.Bjørn liebt es, Jogginghosen zu tragen, während er in seiner Hood im Münchner Glockenbachviertel um den Block skatet. Eines Tages konnte er die Jogginghose nicht finden, die er kaufen wollte und beschloss, seine eigene zu machen. Freunde wollten sie auch haben und so schaffte er immer wieder Streetwear Fashion, Snapback Caps, T-Shirts und mehr für coole Leute in seinem Freundeskreis und in der Nachbarschaft.thisisthebull ist Mode von Skatern für Straßenjungs, die erste Kollektion wurde in den Farben weiß, grau, holzkohle und schwarz designt.Berühmte Rapper wie Olli Banjo wurden bereits in Kleidern von thisisthebull® gesehen.



Bildinformation: Björn Schlachter