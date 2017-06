Neue mobile Instandhaltungs-Applikation im SAP-Umfeld

Pressemitteilung von Fink IT-Solutions GmbH & Co. KG

(fair-NEWS) Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran und macht auch bei den Instandhaltungsprozessen keinen Halt. Die mobile Instandhaltung ermöglicht eine schnelle und effiziente Durchführung der Instandhaltungsmaßnahmen - ohne Papierdokumentation und Zeitverlust.



Für die mobile Bearbeitung von Service- und Instandhaltungsaufträgen wurden verschiedene Apps durch Fink IT-Solutions GmbH & Co.KG aus Würzburg entwickelt. Die Applikationen wurden im responsive Design auf Basis SAPUI5 entwickelt und sind Cross Device-fähig auf Andorid, iOS und Windows einsetzbar. Die Service- und Instandhaltungsprozesse sind nicht nur online wie im SAP-FIORI Standard, sondern auch komplett offline nutzbar. Somit kann der Instandhaltungstechniker auch in Bereichen mit niedriger Netzabdeckung jederzeit autark seine Tätigkeit durchführen und dokumentieren. Die Basis bildet die Neptune UX Platform, welche direkt in SAP als Add-on bereitgestellt wird. Weitere Middlewaresysteme sind nicht notwendig – dies ist bei der Datenhaltung und Schnittstellenlandschaft von Vorteil. Auch der Betriebsaufwand lässt sich so auf ein Minimum reduzieren.



Folgende Applikationen sind aktuell verfügbar:



Meldungserfassung, Freigabe, Rückmeldung, Endrückmeldung und der technischer Abschluss von Instandhaltungs- und Serviceaufträgen sowie die mobile Materialentnahme, Erfassung von Messwerten und mobile Arbeitszeit- und Spesenerfassung. Auch die Bearbeitung von Instandhaltungsaufträgen mit einer umfangreichen Checklistenfunktion und eine App für Auftragszuweisung sind verfügbar.



Fink IT-Solutions hat einen Stand auf dem SAP EAM Kongress 2017 am 27.-28.06.2017 in Potsdam.

Kompetente SAP-Beratung in den SAP-Modulen SAP®-MM, SAP®-SRM, SAP®-FI und SAP®-SD. Die Fink IT-Solutions ist seit 2004 sehr erfolgreich als IT- und SAP-Dienstleister tätig. Unsere jahrelange Erfahrung gepaart mit einer sehr guten Kundenbeziehung ist der Garant für die erfolgreiche Umsetzung von SAP-Projekten. Fink IT-Solutions bietet neben der Dienstleistung im SAP-Bereich auch die SAP-Entwicklung von kundenspezifischen SAP Add-ons und eigenen SAP-Produkten an. Dieses Angebot wird durch Produkte und spezielle Dienstleistungen aus unserem Partnernetzwerk ergänzt, sodass unseren Kunden ein umfangreiches Dienstleistungs- und Produktangebot zur Verfügung steht.

Zudem hat sich Fink IT-Solutions auf die Beratung im ECM- und Mobility-Umfeld spezialisiert und bietet seinen Kunden umfangreiche Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen, sowie eigene Produkte an. So können SAP-Prozesse durch Automatisierungslösungen für das Dokumentenmanagement (Rechnungsprüfung, Workflow, OCR, EDI) und in der Mobilisierung von SAP-Prozessen effizienter gestaltet werden.

SAP-Beratung und Entwicklung:

Beratung in den Modulen SAP FI, MM, SD, SRM sowie Entwicklung in ABAP, ABAP OO, WebDynpro, SAP Business Workflow, BusinessServerPages, SmartForms, ArchiveLink, KPro und SAP DVS.

SAP-Mobility:

Durch die in SAP vollintegrierte Entwicklungsplattform NEPTUNE können wir Ihre SAP-Prozesse als Desktop oder/und Tablet-Applikation umsetzen. Schnell, kostengünstig und ohne Extrakosten kann beispielsweise eine Serverfarm, Datenbank etc. mit geringen Wartungs – und Betriebskosten realisiert werden. Es werden alle möglichen Plattformen wie Android, iPhone/iPad und Desktop auf Basis HTML5 und SAP UI5 unterstützt.

Enterprise-Content-Management und Dokumentenmanagement:

Wir bieten Spezialkenntnisse im Bereich der elektronischen Rechnungsverarbeitung/Rechnungsprüfung u.a. mit FIS/edc, OCR-Erkennung, elektronische Archivierung (besonders OpenText Archivsystem), SAP® Extended ECM, OpenText ContentServer, OpenText DocuLink, OpenText Document Pipeline und vieles weiteres im Dokumentenmanagement mit und in SAP.

Auch die Unterstützung der internen IT-Abteilung beim Betrieb Ihrer Archivierungs- und DMS/ECM-Systeme gehört zu unserem Portfolio.

