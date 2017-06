Aquilin Schömig zum Sprecher der Geschäftsführung der DERPART Reisevertrieb GmbH ernannt

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 21. Juni 2017 – DERPART Geschäftsführer Aquilin Schömig wurde vom Aufsichtsrat der DERPART Reisevertrieb GmbH mit Wirkung zum 1. Juli 2017 zum Sprecher der Geschäftsführung ernannt.Bildmaterial finden Sie anbei oder zum Download unter: www.gce-agency.com/deutsch/Kunden/Galerie/DERPART/ „Mit der Ernennung zum Sprecher der Geschäftsführung würdigen wir die hervorragenden Dienste, die Aquilin Schömig in den Jahren seit seinem Eintreten in die Gesellschaft erbracht hat. Er wird die DERPART Reisevertrieb GmbH zukünftig nach außen repräsentieren und gemeinsam mit seinem Geschäftsführerkollegen Andreas Neumann führen“, so Andreas Heimann, Aufsichtsratsvorsitzender der DERPART Reisevertrieb GmbH und Geschäftsführer der DER Reisebüro GmbH & Co. OHG. „Mit der jetzigen Geschäftsführerstruktur ist DERPART bestens aufgestellt, um den Herausforderungen des Marktes zu begegnen und die Gesellschaft auch weiterhin auf Wachstumskurs zu halten.“Aquilin Schömig ist seit 2012 Geschäftsführer der DERPART Reisevertrieb GmbH, die neben dem DER Reisebüro und der DTPS zum stationären Reisebürovertrieb der Touristik der REWE Group gehört. Zuvor war der 55-jährige gelernte Betriebswirt für Alltours als Marketing und Vertriebschef tätig. Während seiner beruflichen Laufbahn hatte er leitende Funktionen bei der Travco Gruppe in Ägypten, TUI Leisure Travel und Thomas Cook.Weitere Informationen unter: www.DERPART.com



