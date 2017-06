Summer in Paradise: The St. Regis Maldives Vommuli Resort mit exklusiver Sommerofferte für Luxusliebhaber

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, Juni 2017 – Versteckt im Dhaalu Atoll, nur einen 45-minütigen Transfer per Wasserflugzeug von Malé entfernt, befindet sich ein Refugium der Extraklasse: The St. Regis Maldives Vommuli Resort hält in diesem Sommer für Gäste die exklusive Offerte „Summer in Paradise“ bereit, die Vorzüge wie eine Ersparnis von bis zu 20 Prozent auf den Villenpreis, einen Gutschein über 100 US-Dollar pro Tag sowie kostenloses Übernachten und Speisen für Kinder beinhaltet, um eine luxuriöse Auszeit im Paradies zu genießen – ob mit der Familie oder in Zweisamkeit.Auf der neun Hektar großen Insel im Indischen Ozean stehen 77 Garten-, Strand- und Überwasservillen zur Verfügung – darunter auch die prachtvolle John Jacob Astor Estate, die mit 1.540 Quadratmetern zu den größten Drei-Schlafzimmer-Villen auf den Malediven zählt. In jeder Villa lassen sich Resortgäste vom persönlichen St. Regis-Butlerservice verwöhnen.Das exklusive „Summer in Paradise“-Package enthält folgende Leistungen:• Bis zu 20 Prozent Rabatt auf den Villenpreis• Tägliches Frühstück im ALBA Restaurant• Willkommensgeschenke bei Ankunft wie eine Flasche Champagner, Früchte und leckere Süßwaren• Verzehrgutschein von 100 US-Dollar pro Erwachsener und pro TagInsbesondere Familien profitieren von der neuen Offerte: Kinder bis zu zwölf Jahre erhalten den „Kids Pass“ – damit sind Kinder-Menüs und Getränke in den Restaurants des Resorts zu jeder Tageszeit inklusive. Außerdem übernachten bis zu zwei Kinder bis zwölf Jahre kostenlos in der Villa mit den Eltern.Die „Summer in Paradise“-Package ist buchbar bis einschließlich 30. September 2017 auf www.stregismaldives.com/summeroffer



