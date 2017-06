Process Mining - Ihr Wegbereiter für die Industrie 4.0

(fair-NEWS)

Karlsruhe, 22.06.2017 - MEHRWERK, Spezialist für softwarebasierte Prozessoptimierung aus Karlsruhe, stellt am 06. Juli 2017 von 10:00 bis 11:00 Uhr seine Process Mining Lösung vor. Fokussiert wird unter anderem, wie anhand elektronischer Datenspuren im Order-to-Cash- oder Purchase-to-Pay-Prozess wesentliche Verbesserungspotenziale in Echtzeit identifiziert werden können. Der praxisnahe, einstündige Einblick steht unter dem Motto "Der digitale Detektiv: mit Process Mining zu 100 % Transparenz" und beantwortet folgende Fragen "Was passiert tagtäglich in Ihren Geschäftsprozessen - welches sind die Hauptprozesse, wo treten Abweichungen und Ineffizienzen auf, welche Verbesserungspotenziale ergeben sich daraus?".Die Antwort der "Old School" würde wohl wie folgt lauten: tage- und wochenlange Interviews, Prozess- und Schwachstellenanalysen. Die Antwort der "New School" hingegen: Process Mining - vollautomatische, wiederkehrende Visualisierung von Geschäftsprozessen und Leistungskennzahlen. Anhand elektronischer Datenspuren werden Unternehmensabläufe visualisiert.Hier finden Sie die Anmeldung zum Webinar <a href="http://bit.ly/2sNzn8w">Der digitale Detektiv: mit Process Mining zu 100 % Transparenz</a>.



Bildinformation: Process Mining