AOK-Bundesverband vergibt SEO-Etat an trafficmaxx

(fair-NEWS)

trafficmaxx, die Performance Marketing-Unit der Agentur construktiv, heißt einen neuen renommierten Kunden willkommen: den AOK-Bundesverband. Bei einem zweistufigen Pitch konnte trafficmaxx mit seinem Konzept überzeugen und sich gegen die teilnehmenden Agenturen durchsetzen.Der AOK-Bundesverband wünschte sich einen verlässlichen und erfahrenen Partner, der die vorhandenen Potenziale der Website ausschöpft und erweitert. trafficmaxx konnte bereits bei zahlreichen Kunden, darunter bekannte Marken wie OBI, VELUX, TUI, WWF und congstar, seine Expertise im Bereich SEO unter Beweis stellen. Das für den AOK-Bundesverband entworfene Konzept überzeugte auf ganzer Linie.„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der AOK einen weiteren renommierten Kunden betreuen können. Einmal mehr zeigt sich, dass wir mit unserem SEO-Konzept das Ohr am Puls der Zeit haben.“Tobias Ihde, Geschäftsführer trafficmaxx c/o construktiv GmbHZunächst wird trafficmaxx die unterschiedlichen AOK-Websites evaluieren und eine zukunftsfähige SEO-Strategie ableiten. Für die SEO-Spezialisten stehen außerdem die Informationsarchitektur, d. h. Content-Tags, URL-Struktur und interne Verlinkungen sowie das technische Fundament im Fokus. Die AOK als kundenorientierte Krankenkasse kann ihre hohen Ansprüche an Qualität und Service so auch im Online-Auftritt unterstreichen – und darüber hinaus durch neuen Content erlebbar machen. Ganzheitliche Informationen zu relevanten Themen, maßgeschneidert auf die Nutzer-Bedürfnisse, sollen zu einer umfassenden Befriedigung des Kundeninteresses führen.Insgesamt soll eine langfristige, ganzheitliche und nachhaltige Optimierung der AOK-Websites erfolgen. Dazu gehören die fortlaufende Strategieüberprüfung und-anpassung, redaktionelle Themen, das Linkmanagement, die Beratung zu zukunftsorientierten Möglichkeiten im Online Marketing und selbstverständlich die stetige Erfolgsmessung. Auf diesen Wegen will trafficmaxx den Webauftritt der AOK erfolgreich in die Zukunft führen.Hier geht es zur Originalmeldung: www.construktiv.de/newsroom/pressemitteilungen/detail/aok-bundesverband-vergibt-seo-etat-an-trafficmaxx/