Seiser Alm Urthaler vs. Seiser Alm Plaza – Auf welches Seiser Alm Hotel fällt Ihre Entscheidung?

Wie wäre es mit dem Hotel Seiser Alm Plaza?Die Seiser Alm fasziniert Sportler und Naturfreunde zu jeder Jahreszeit. Bei gemütlichem Südtiroler Charme im Hotel ausspannen, nachdem man den ganzen Tag aktiv war, geht in dem Seiser Alm Hotel wunderbar. Auch hier erwartet Sie ein ausgewogenes und reichhaltiges Frühstücksbuffet, leckere 5-Gänge-Menüs am Abend, ein Putting Green direkt am Haus und natürlich der wunderschöne Saunabereich des Hauses. Leihen Sie sich gerne Spiele und Bücher aus, falls das Südtiroler Wetter mal nicht mitspielen sollte oder erkundigen Sie sich beim Personal, welche Events anstehen. Ein Urlaub bei uns wird nicht langweilig – garantiert!Seiser Alm Urthaler – doch lieber das 5 Sterne Erlebnis im Designhotel Südtirol?Erleben Sie, was es bedeutet ein Gast in einem 5 Sterne Hotel zu sein. Seit 1910 ist die Familie Urthaler im Hotelgewerbe tätig und kann somit auf eine lange Tradition zurückblicken. Schenken Sie uns Vertrauen und freuen Sie sich auf einen unvergleichlichen Urlaub bei uns. Winter- sowie sommertags ist die Seiser Alm Südtirol mehr als nur eine Reise wert, da es so viele zahlreiche Möglichkeiten gibt die Landschaft zu genießen. Seien Sie also auch im Urlaub aktiv und nutzen Sie die zahlreichen Skiangebote, schließen Sie sich geführten Wanderungen an oder probieren Sie eine neue Sportart aus – Sie werden es nicht bereuen.Genießen Sie den Luxus im Wellnesshotel Südtirol 5 SterneLassen Sie es sich im Urlaub gutgehen, denn das haben Sie nach einem anstrengenden Jahr verdient. Inkludiert sind dabei Leistungen wie unser erstklassiges Frühstücksbuffet, das Kuchenbuffet am Nachmittag, das allabendliche 5-Gänge-Menü à la Carte, Themenabende, Park- und Gepäckservice, Bademäntel, individuelle Zimmer und vieles mehr. Wir können Ihnen also ein exklusives Urlaubserlebnis garantieren. Besondere Angebote zur Sommer- bzw. Winterzeit entnehmen Sie gerne unserer Website oder fragen Sie beim Personal nach- wir helfen Ihnen gerne.Mehr Informationen online unter: www.seiseralm.com