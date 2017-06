ITS European Congress 2017: NORDSYS stellt C2X Diagnose-System waveBEE®touch & hochmobilen Infrastruktur-Emulator waveBEE®to-go vor

(fair-NEWS)

Braunschweig, 14.06.2017 – Die NORDSYS GmbH, ein führender Anbieter von Software-Systemarchitekturen für die V2X-Kommunikation, stellt auf dem ITS European Congress 2017 an Stand D30 seine Systemlösungen der Marke waveBEE® vor. Dabei steht das waveBEE®touch Tablet, das den Empfang, die Aufzeichnung sowie das Abspielen und die Analyse von C2X-Kommunikation live und direkt vor Ort ermöglicht, im Fokus. waveBEE®to-go, eine Neuentwicklung des Braunschweiger Unternehmens, wird dem Fachpublikum erstmalig vorgeführt. Die Einführung des konfigurierbaren Instant-Infrastruktur-Emulators ist für das vierte Quartal 2017 geplant. Der ITS European Congress 2017 findet vom 19. bis 22. Juni 2017 im französischen Straßburg statt.Mit dem Heavy Duty C2X Diagnose-System waveBEE®touch stellt die NORDSYS GmbH ein hochmobiles Tablet vor, das sowohl ETSI ITS, als auch den IEEE WAVE-Standard unterstützt. Die unterschiedlichen Nachrichtentypen wie CAM, DENM, SPAT, MAP oder BSM werden auf einer interaktiven Karte dargestellt und können detailliert analysiert werden. Das autarke waveBEE®touch stellt sicher, das die C2X-Sender die gewünschten, korrekten Nachrichten aussenden und ist daher zur Validierung und Diagnose komplexer C2X-Anwendungen optimal geeignet. Die integrierten Funktionen zum Aufzeichnen und Abspielen der Daten ermöglichen eine Detailanalyse ganzer C2X-Flotten bei Integrationstests bereits vor Ort - effizient und ohne weitere aufwendige Diagnosesysteme.waveBee®to-goAngekündigt für das vierte Quartal 2017, präsentiert die NORDSYS GmbH zudem das waveBee®to-go, das Feldtests ohne zusätzliche Infrastrukturen ermöglicht. Über die App für iOS- und Android-Tablets können Anwendungsfälle sowie dynamische V2X-Szenarien direkt vor Ort erstellt werden. Mit waveBee®to-go können V2X-Testumgebungen unmittelbar konfiguriert und implementiert werden. Zudem ist es möglich V2X-Nachrichten zu erstellen, die mit dem waveBEE®touch entsprechend analysiert werden können.



Bildinformation: waveBee to-go & touch