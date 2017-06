Saunieren ist auch im Sommer gesund:

(fair-NEWS)

Frankfurt, Juni 2017. Bei 30 Grad im Sommer in die Sauna? Das klingt erstmal abwegig. Doch warum Saunieren auch bei hohen Außentemperaturen so gesund ist, weiß Gligoris Voltis, Teamleiter Wellness im MeridianSpa Skyline Plaza.„Besonders wenn es draußen schwül und heiß ist, erscheint es vielen absurd eine Sauna aufzusuchen. Aber: Wer im Sommer regelmäßig einen Gang in die Sauna wagt, stärkt nicht nur das Immunsystem sowie Herz und Kreislauf, sondern fördert auch die Durchblutung – das wiederum entspannt die Muskulatur und verbessert das Hautbild. Zudem wird die Wasserspeicherkapazität verbessert und dies ist gut gegen trockene Haut. Die angenehme Wärme, die den ganzen Körper wohlig durchflutet, hilft außerdem Giftstoffe und Stoffwechselschlacken rascher wieder loszuwerden“, weiß Gligoris Voltis.Ein Saunabesuch im Sommer kann auch eine Erholung vom Außenklima sein. „Die Abwechslung von warm und kalt stabilisiert den Kreislauf und die Reaktionsfähigkeit der Blutgefäße wird dabei hervorragend trainiert. Wer also weiterhin eine sommerliche Schwitzkur durchführt, lernt besser seinen Körper vor Überhitzung zu schützen und verträgt hohe Temperaturen leichter – die perfekte Vorbereitung für Urlaubsreisen in heiße Regionen“, erklärt der Sauna-Experte.Erst durch das regelmäßige Saunieren profitiert der Körper von den Vorteilen. Im Sommer sollten jedoch höchstens drei Saunagänge pro Besuch gemacht werden, ohne dabei eine Länge von jeweils acht bis zwölf Minuten zu überschreiten.Und ein weiterer Tipp für alle, die im Sommer einen besonderen Saunagang genießen möchten: Mit „Colours of Nature“ bietet das MeridianSpa Skyline Plaza am 7. Juli 2017 von 16 bis 21.30 Uhr einen langen Saunatag inklusive verschiedener Aufgüsse und wohltuender Peelings an. Nicht-Mitglieder können an dem Wellness-Event mit einer Wellness-Tageskarte für 30 Euro teilnehmen.Weitere Informationen unter www.meridianspa.de



