ByColortrac: All-in-One Scanlösungen für Alle Arten von Dokumente

Seit 2015 ist ByColortrac als eine Untermarke von Colortrac tätig, die den Kunden führende Scan-Lösungen bietet. Sie bieten qualitativ hochwertigen SmartLF Scan! Produkte, erhältlich in zwei verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, 24 "und 36". Die hocheffizienten Scan-Geräte können die Leistung Ihres Unternehmens steigern. Diese Großformat-Scanner besitzen feine optische Linsen und Bildsensoren, die Ihnen helfen, hochauflösende Bilder zu produzieren. Leichte, tragbar, All-in-One ScangeräteDie Großformat-Scanner von ByColortrac können Sie zu Hause an Ihrem Heimarbeitsplatz, in Ihrem Büro oder am Projektort verwenden. Ihre kompakten Scan-Geräte verfügen über benutzerfreundliche Oberflächen. Darüber hinaus kommen die Scanner mit einem robusten Gehäuse, der die Portabilität erhöht.SmartLF Scan! ist ein Pionier im Großformat-Scannen und bietet revolutionäre Scan-Lösungen. Die fortschrittliche Technologie ermöglicht es Ihnen, direkt per E-Mail oder an die Cloud zu scannen. Sie können natürlich auch Ihre Dokumente auf dem internen Speicher des Scanners scannen, wodurch Sie Zugriff auf die gescannten Dateien erhalten, ohne eine Verbindung zu Ihrem PC herstellen zu müssen. ProdukteMit SmartLF Scan können Sie bessere Aufzeichnungen erhalten. Es gibt sechs Betriebsarten, die Sie verwenden können, um Dokumenten zu scannen. Dies ermöglicht es Ihnen, auszuwählen, ob Sie diese auf Ihrem PC, Netzwerk, einem USB-Laufwerk oder im internen Speicher, per E-Mail und auf der Cloud speichern.1. SmartLF Scan! 24" ScannerDie Hauptmerkmale von SmartLF Scan! 24"Scannerssind:• Der SmartLF Scan! 24” Scanner ist klein, leicht und tragbar.• Es wird kein PC benötigt, um diesen auszuführen• Es gibt sowohl Farb- als auch Graustufen-Scanoptionen.• Es bietet eine optische Auflösung von 600 DPI.• Sie können Dokumente über Cloud, E-Mail, USB, internen Speicher, PC und Netzwerk scannen.• Sie können Ihren Scanner auch von Ihrem Smartphone und Tablets bedienen.• Sie können Ihre Dateien in verschiedenen Formaten, PDF, JPG, TIF usw. speichern.• Es kann Dokumente bis zu 24" Breite scannen.• Es kann Dokumente bis zu 109" Länge scannen.2. SmartLF Scan! 36" ScannerDie Hauptmerkmale des SmartLF Scan! 36"Scanners sind:• Der SmartLF Scan! 36” Scanner ist klein, leicht und tragbar.• Es wird kein PC benötigt, um diesen auszuführen• Es gibt sowohl Farb- als auch Graustufen-Scanoptionen.• Es bietet eine optische Auflösung von 600 DPI.• Sie können Dokumente über Cloud, E-Mail, USB, internen Speicher, PC und Netzwerk scannen.• Sie können Ihren Scanner auch von Ihrem Smartphone und Tablets bedienen.• Sie können Ihre Dateien in verschiedenen Formaten, PDF, JPG, TIF usw. speichern.• Es kann Dokumente bis zu 36" Breite scannen.• Es kann Dokumente bis zu 109" Länge scannen. Über ByColortracByColortrac eine Untermarke von Colortrac erhält große Anerkennung für seine qualitativen SmartLF Scan! Scanner, die kompakt, leicht und tragbar sind. Mit der 24"- und der 36"-Option bietet By Colortrac modernste Scan-Lösungen für Kunden an. Weitere Informationen finden Sie unter: https://bycolortrac.de/



Bildinformation: ByColortrac: All-in-One Scanlösungen für Alle Arten von Dokumente