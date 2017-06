NEU EINGETROFFEN

(fair-NEWS)

In unseren Online Shops präsentieren wir jetzt die NEUEN ARTIKEL aus unserer Kollektion 2017. Freuen Sie sich auf eine breite Palette attraktiver Pokale, Medaillen, Trophies, Orden, Pins, Ketten usw. Dazu viele neue Beispiele für Sonderanfertigungen, die Ihnen interessante Anregungen für die ganz persönliche Gestaltung Ihrer Wunschartikel bieten.Hier einige Beispiel aus unserem NEUHEITEN-ANGEBOT:Sport- und Ehrenpreise- Color-Pokal: schon ab 11,90 EUREdler Pokal in 8 verschiedenen Größen (von 28,5 x 7 bis 43 x 14 cm) mit Sportmotiv nach Wahl und Gravur eines individuellen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind kostenlos). Jahreszahl und Vereinsname werden kostenlos mit graviert. Den Pokal können Sie, passend zu Ihren Vereinsfarben, in folgenden Farbkombinationen bestellen: Blau-Weiß, Rot-Weiß, Grün-Weiß, Schwarz-Gelb, Schwarz-Weiß, Hellblau-Weiß, Hellgrün-Weiß, Dunkelrot-Weiß.- Design-Trophy: schon ab 7,90 EURModerne Trophy in 3 verschiedenen Größen (von 17 bis 19 cm) mit Sportmotiv nach Wahl und Gravur eines individuellen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind kostenlos). Der Vereinsname wird kostenlos mit graviert. Die Trophy ist in folgenden Farbkombinationen lieferbar: Blau-Weiß, Grün-Weiß, Rot-Weiß.- Glas-Trophy: schon ab 9,90 EUR- Trophy in 3 verschiedenen Größen (von 13 x 10,5 bis 15 x 12 cm) mit Sportmotiv nach Wahl und Gravur eines individuellen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind kostenlos). Die Trophy ist in folgenden Farbkombinationen lieferbar: Rot-Weiß, Grün-Weiß, Schwarz-Gelb, Schwarz-Weiß, Hellblau-Weiß, Hellgrün-Weiß, Dunkelrot-Weiß.Hier können Sie bequem bestellen: <a href="www.pokale-sack.de">www.pokale-sack.de</a>Schützenbedarf- Klassikorden: nur 23,90 EUROrden (5,3 x 5,3 cm) in klassischem Design mit Gravur eines individuellen Wunschtextes und Vereinswappens bzw. Schützenauflage nach Wahl. Der Orden ist in folgenden Farbkombinationen lieferbar: Gold-Rot, Gold-Blau, Gold-Weiß, Gold-Schwarz, Silber-Rot, Silber-Blau, Silber-Grün, Silber-Schwarz, Altsilber-Grün.- Ehrenpreis: schon ab 14,90 EURModerne Glas-Trophy in 3 verschiedenen Größen (von 11 x 10 bis 18 x 25 cm) mit Schützenmotiv nach Wahl und Gravur eines individuellen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind kostenlos).- Klompenkette: nur 49,90 EURVoll massiver Klompen in Silber mit Kette und hochwertiger Metall-Lasergravur eines individuellen Wunschtextes.Hier geht"s zu den Neuheiten: <a href="www.schuetzenorden-sack.de">www.schuetzenorden-sack.de</a>Karnevalsbedarf- Brillantorden: schon ab 6,50 EURMassiv 3-dimensional gegossener Orden (10 x 10 cm) mit individuellem Wunschtext, Vereinswappen und Einlagen in Gold, Silber, Rot, Blau, Grün.- Kinderorden: schon ab 2,99 EURFarbenfroher Orden (4,5 x 4,5 cm) mit individuellem Wunschtext, Vereinswappen und Einlagen in Gold, Silber, Rot, Blau, Grün.Pin-Sammelboxen: schon ab 4,50 EUR- DIE VERKAUFSIDEE! Verkaufen Sie unsere 4er Pinbox. Vier Harlekin- oder Clown-Pins in einer Box zum günstigen Preis. Sie können die Box aber auch individuell mit 4 Pins Ihrer Wahl aus unserem umfangreichen Sortiment zusammenstellen. Der Käufer kann vier Jahre jeweils einen anderen Pin tragen und anschließend alle 4 Pins dekorativ mit der Box ins Regal stellen.Einfach mal reinschauen unter <a href="www.karnevalsorden-sack.de">www.karnevalsorden-sack.de</a>.



Bildinformation: Klassischer Schützenorden