Coupa wurde von Forrester Research als Leader im Bereich eProcurement ausgezeichnet

München – 22. Juni 2017 – Coupa Software (NASDAQ: COUP), eines der führenden Unternehmen im Bereich Cloud-basiertes Spend-Management, wurde von dem marktweit bekannten und renommierten Marktforscher Forrester Research, Inc., in seinem aktuellen Report The Forrester Wave: e-Procurement Q2 17 als Leader für den Bereich eProcurement ausgezeichnet. Damit wurde Coupa zum zweiten Mal in Folge von Forrester Wave als marktführender Anbieter hervorgehoben und für seine Einkaufslösung gewürdigt. Forrester Wave gilt branchenweit unangefochten als gründlichste Erhebung in Bezug auf Purchase-Lösungen für den Unternehmenseinsatz.„Coupa bietet seinen Anwendern Mehrwert in Form einer hohen Benutzerfreundlichkeit und kurzer Innovationszyklen“, schreibt Duncan Jones, Vice President und Principal Analyst bei Forrester. Der Report verweist darüber hinaus auf die mehr als überzeugende Referenzkundenliste von Coupa, deren Anwenderbeispiele die messbaren Benefits der Lösung klar darlegen.Für den Report wurden die Lösungen der 12 führenden eProcurement-Anbieter auf Basis von 30 Untersuchungskriterien ausgewertet. Coupa erreichte die führende Platzierung im Bereich „Leader“ und erhielt darüber hinaus sowohl für sein aktuelles Angebotsportfolio als auch für seine Geschäftsstrategie jeweils die Höchstpunktzahl. Für die Unterkategorien „Marktanteil neue Geschäftsabschlüsse“ sowie Reporting holte Coupa ebenfalls Bestnoten.„Wir sind stolz darauf, dass Coupa bereits zum zweiten Mal in Folge von Forrester Wave als Leader gewürdigt wurde“, so Rob Bernshteyn, CEO bei Coupa. „Dieses objektive Ranking belegt, dass es einen Mehrwert für alle Beteiligten darstellt, wenn Anbieter auf ihre Kunden hören, eine umfassende Plattform aufbauen und kontinuierlich in Form von Partnerschaften daran arbeiten, greif- und messbare Ergebnisse zu erzielen.“Der Report verweist auch darauf, dass der eProcurement-Markt vor allem deshalb zulege, da die Chief Procurement Officers (CPO) ihre Anforderungen immer selbstbewusster vertreten würden. Ihr Ziel ist es, die Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, alle geforderten Güter und Services schnell, gesichert und kosteneffektiv zu erwerben, während sie gleichzeitig Transparenz und Kontrolle über alle Vorgänge behalten wollen.“Coupas speziell für die Cloud entwickelte moderne Ausgaben-Management-Plattform, beschleunigt das Business von Unternehmen durch die Vereinheitlichung von Prozessen rund um das Reisekostenmanagement, den Einkauf, die Rechnungsstellung und verwandte „Source-to-Settle“-Bereiche. Durch den Einsatz des Coupa Open Business Network verbindet die Plattform mehr als zwei Millionen Lieferanten und stellt dadurch eine leistungsstarke Lösung für Unternehmen dar, die ihre Ausgaben unter Kontrolle haben wollen.



Bildinformation: Coupa wurde von Forrester Research als Leader im Bereich eProcurement ausgezeichnet