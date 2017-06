Pressemitteilung von werdewelt GmbH

Agentur werdewelt zeigt, worauf es bei Personal Branding-Websites ankommt

(fair-NEWS) Viele Websites überzeugen nicht. Dafür können einige Facetten verantwortlich sein, aber wenn Websites eines haben, wird meistens über andere "Fehlerchen" hinweggesehen: Persönlichkeit. "Selbständige und Unternehmer lassen häufig die Emotionen ihrer Zielkunden außen vor", erzählt Susanne Wagner, Marketingleiterin und Positionierungs- und Strategieberaterin der Agentur werdewelt. Doch gerade darüber findet Unterscheidung statt.



Jeder Selbständige oder Unternehmer verfolgt mit seiner Unternehmung ein ganz bestimmtes Ziel, und während Produkte und Dienstleistungen sich mittlerweile mehr oder weniger ähneln, ist genau dieses persönliche Ziel für jeden Menschen ein anderes. "Das macht alle Websites, die unter einem Personal Branding-Ansatz entstehen, von Natur aus einzigartig", so Wagner.



Ob Executive Coach Masha Ibeschitz, mit dem Ziel, Klienten beim über-Grenzen-hinwegdenken zu begleiten (www.ibeschitz.com), das Seminarhaus NRW - die Lernwerkstatt für Persönlichkeit & Kompetenz -, mit dem die Gründer Rainer Biesinger und Bärbel Römer Menschen bei einer dauerhaften Lebensveränderung begleiten (www.seminarhaus-nrw.de) oder IDS Dentaltechnik - das Dentaltechnik-Labor mit der Vision die Zahngesundheit für alle zu verbessern (www.ids-dentaltechnik.de): Diese Websites vermitteln in erster Linie Persönlichkeit und Ziel der Unternehmung.



"Produktbeschreibungen haben noch niemanden emotional ergriffen - es geht stets darum, was Menschen für Menschen tun können und welche Rolle sie in deren Leben spielen", zieht Wagner ein Fazit.



Bildinformation: Aber bitte mit Persönlichkeit! Worauf es bei Personal Branding-Websites ankommt.

Werdewelt, die Agentur für Personal Branding, schafft Klar.heit. Entwickeln Sie mit den Profis eine auf Sie zugeschnittene Positionierung und die passende Strategie. Die Klar.macher von werdewelt sorgen fur die konsequente Umsetzung in der Marketingkommunikation. Wir füllen Ihre Personal Branding-Strategie mit Leben: Im Internet, in Printmedien, in der Presse, als Buch oder in Form von Online-Applikationen - crossmedial.



Was uns besonders macht? Wir vereinen die Kompetenz, Kreativität und Verlässlichkeit einer Marketingagentur mit Insiderkenntnissen und Erfahrung aus über 10 Jahren Personal Branding. Wir arbeiten mit Trainern, Beratern und Coaches sowie mit Speakern, Anwälten, Ärzten oder Musikern. Geschäftsführer und Autor Ben Schulz weiß: Erfolg braucht ein Gesicht! Denn ohne Personal Branding geht heute nichts mehr.



Wir machen Menschen zu Marken.

«Aber bitte mit Persönlichkeit!»

