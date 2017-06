Guard Systems bietet autarkes, GPS-unabhängiges Ortungsgerät für Logistik

(fair-NEWS)

Der Telematikspezialist Guard Systems bietet ab sofort eine einfache und kostengünstige Version des SpotGuards speziell für Logistikunternehmen und Speditionen an, die für die Ortung ihrer Objekte und die elektronische Absicherung von Ladungen und Waren oft nur wenige Funktionen benötigen. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten reichen von Wechselbrücken, Containern und Trailern/Sattelaufliegern über Transportpaletten, Lagerbehälter und -boxen bis hin zu Transport- bzw. Gitterwagen. Als Nordeuropas Marktführer für Ortungslösungen hat Guard Systems bereits tausende Systeme in der Logistik erfolgreich im Einsatz. Dazu gehören auch Speziallösungen zum Beispiel für Kühltransporte oder für die elektronische Überwachung von Türen des Transportraums.Autarke Langzeitortung bis zu 6 JahrenDie Ortungsbox für Logistiker ist klein, unauffällig und überaus robust. Wasser- und staubgeschützt, verfügt sie über ein kompaktes Design, lässt sich leicht installieren und individuell konfigurieren. Sie funktioniert autark und benötigt keine externe Spannungsquelle, ist also überall frei positionierbar. Mit dieser Eigenschaft kann der SpotGuard in vielen Fällen bereits vorhandene, fest installierte Logistik-Systeme sinnvoll ergänzen.Batteriebetrieben und kabellos läuft der SpotGuard bis zu sechs Jahren bei zwei Positionsmeldungen pro Tag. Die Anzahl der täglichen Positionsmeldungen ist variabel, die Batterien sind im Bedarfsfall wechselbar.GPS- und GSM-PositionierungDer SpotGuard setzt für die zuverlässige weltweite Standortbestimmung neben GPS zusätzlich auf GSM-Ortung, womit die Lokalisierung auch in Gebäuden und Lagerhallen funktioniert. Wer die exaktere GPS-Ortung nicht benötigt, kann zugunsten einer längeren Lebensdauer auch auf sie verzichten. Ein Bewegungssensor ermöglicht genaue Informationen über "Ruhezeiten", in denen zum Beispiel Wechselbrücken oder Anhänger nicht bewegt werden und sorgt für Positionsmeldungen, wenn man sie wirklich braucht.In der webbasierten Anwendung sind Zeit und Datum der letzten Position einsehbar. Benachrichtigungen per SMS/Email beim Verlassen oder Betreten definierter Zonen lassen sich individuell einstellen. Darüber hinaus sind Batteriestatus sowie Bewegungsverlauf der letzten Tage, Wochen und Monate darstellbar. Apps gibt es für Android und iOS. Dank der API-Schnittstelle ist die Lösung in vorhandene Logistiksysteme integrierbar. Alle Produkte von Guard Systems, zu denen neben der Ortungslösung SpotGuard auch die Flottenlösung "FleetSystem" gehört, sind nach "De-minimis" förderfähig.Wichtigste technische Features:- Größe (80x82x22mm)- batteriebetrieben, keine Kabel- Laufzeit: bis zu 6 Jahren bei zwei Positionsmeldungen am Tag- Quad Band GSM Modem- IP67 geschützt (wasserdicht)- vorinstallierte SIM Karte, betriebsbereit- Betriebstemperatur von -20 bis 65 C- Positionen weltweit abrufbar- umfangreiches Web-Portal



Bildinformation: SpotGuard Logistik in Form von Containerbelüftung