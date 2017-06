Yasemin Lips leitet Super 8 Munich City West

(fair-NEWS)

Das Super 8 Munich City West, das von der GS Star betrieben wird, bekommt eine neue General Managerin: Yasemin Lips übernimmt ab sofort die Leitung des stylischen Budgethotels in der bayerischen Landeshauptstadt. Vorgängerin Verena Degle befindet sich momentan in Mutterschutz. Die 40-jährige Lips startete mit einer Ausbildung zur Reiseverkehrsfrau und arbeitete dann als Touristikfachwirtin im Reisebüro. 2010 wechselte sie ins Victor"s Residenz Hotel in Unterschleißheim als Verkaufsleiterin. Das Super 8 Munich City West wurde Mitte 2016 eröffnet; es ist das erste Haus der amerikanischen Budgetkette in Europa, die weltweit bereits über 2.600 Häuser umfasst.GS Star ist als exklusiver Franchisenehmer in Deutschland für den Aufbau der weltweit größten Budgethotelmarke "Super 8" in Deutschland tätig. Von anderen Budget-Hotels unterscheidet sich Super 8 vor allem in der Ausstattung: Alle Hotelzimmer sind mit 40-Zoll-Flatscreen-TVs ausgestattet, haben Fußbodenheizung im Bad, kostenloses W-Lan mit 100 Mbit/s sowie einen Livecooking-Bereich im Frühstücksrestaurant. Zudem können Kinder unter 17 Jahren kostenlos im Zimmer der Eltern übernachten. In Deutschland sind wurden nach der Eröffnung der ersten beiden Super 8-Häuser in München im vergangenen Jahr kürzlich auch ein Haus in Freiburg eröffnet. Für 2018 sind drei weitere Super 8-Hotels in Mainz, Oberhausen und Hamburg City geplant - mit jeweils rund 200 Zimmern.



Bildinformation: Yasemin Lips ist neue General Managerin des Super 8 Munich City West (Bildquelle: GS Star)