Intelligente Alarmanlage für Zuhause

Die eigenen vier Wände sowie die Familie vor Einbrüchen oder anderen Übergriffen zu schützen, hat nicht nur während der anstehenden Urlaubssaison höchste Priorität. Mit der neuen Somfy One präsentiert der französische Pionier und Spezialist im Bereich des vernetzten Wohnens eine passende All-in-One-Sicherheitslösung: Neben einer Einbruchmeldeanlage mit integrierter 90 dB Sirene und Zentralalarm bietet die kompakte Somfy One Videoüberwachung in Full-HD-Qualität. Zusätzlich wurde ein Bewegungsmelder integriert. Bei einer aktivierten Bewegungserkennung wird ein Fotoalarm an die Eigentümer gesendet und ein zehnsekündiges Video für die darauffolgenden 24 Stunden in der Cloud gesichert. Zum Schutz der Privatsphäre kann die motorisierte Blende vollständig heruntergefahren werden. Die neue Somfy One ist mit der Somfy Protect App (iOS & Android) im Handumdrehen installiert. Zusätzliche Sicherheit bietet Somfy One+: Bei einem Internetausfall werden die Inhalte auf dem lokalen Speicher des Geräts gesichert – ein Sicherungs-Akku hält den Betrieb im Falle eines Stromausfalls aufrecht. Beide All-in-One-Sicherheitslösungen sind ab sofort erhältlich.Rottenburg, a.N., 20. Juni 2017 - So gerne man den Alltag auch hinter sich lassen möchte – besonders in der Ferienzeit wird die Vorfreude häufig von Sorgen beeinträchtigt, da man das eigene Zuhause nur ungern unbeaufsichtigt zurücklassen möchte. Bevor eine kostspielige Sicherheitsfirma engagiert wird oder aufwendig einzelne Komponenten wie Kameras, Bewegungsmelder und Sirenen installiert werden, kann auch auf eine viel einfachere und smartere Lösung zurückgegriffen werden: Mit Somfy One hat der Spezialist für vernetztes Wohnen mit einem einzigen Produkt an alles gedacht.Verhindert Einbrüche im VorfeldAls Teil des neuen Somfy-Protect Lineups ist Somfy One mit einer eingebauten 90 dB Sirene ausgestattet, die Eindringlinge abschreckt, sobald eine Bewegung erkannt wird. Die neue Sicherheitslösung ist mit dem IntelliTAGTM-Sensor kompatibel, der bereits vor dem Eindringen durch Türen oder Fenster reagiert. Zudem ist sie kombinierbar mit dem Somfy KeyFob und weiteren Somfy-Produkten, wie der Outdoor-Sirene oder zusätzlichen Bewegungsmeldern. Zur Vorbeugung vor Strom- und Internetausfällen verfügt die Modellvariante Somfy One+ über einen integrierten Akku und einen Notkommunikationsmodus, der das SomfyAroundTM-Community-Netzwerk bzw. die SigFox- und LoRa-Netzwerke verwendet, wenn diese Option gewählt wird.Videos in Full-HD-Qualität aufzeichnenMit einem 130-Grad-Full-HD-Weitwinkelbild, 8-fach Zoom und der Möglichkeit von überall mit brillanter Soundqualität zu kommunizieren, bietet das System ein ausgezeichnetes Videoerlebnis – egal, ob bei Tag oder Nacht. Zum Schutz der Privatsphäre wurde eine motorisierte Blende integriert, die das Objektiv und das Kamera-Mikrofon auf Wunsch vollständig bedeckt. Der Anwender kann die Datenschutzeinstellungen an seine Bedürfnisse anpassen: Automatisches Öffnen und Schließen der Blende, Anzeigen anwesender Eigentümer sowie Familienmitglieder, Ortung des eigenen Smartphones zu Hause, um die Überwachung automatisch zu aktivieren und zu deaktivieren.Intelligente SprachsteuerungDarüber hinaus lässt sich Somfy One auch per Sprachsteuerung bedienen: Über den Alexa Vocal Assistant kann die Überwachung aktiviert oder die Blende heruntergefahren werden. Das kompakte System ist zudem kompatibel mit TaHoma Premium – der innovativen Smart Home-Lösung von Somfy. Es verbindet sich mit allen vernetzten Somfy-Produkten, wie Rollläden, Dachfenstern, der Haustür sowie dem Garagentor und ist zudem mit IFTTT kompatibel.Pay-as-You-Go: Sicherheitsdienste ohne VerpflichtungenSomfy One ermöglicht es, Gruppen von Anwendern mit bestimmten Rechten (Eigentümer, Kinder, Haushaltshilfe oder Gäste) zu verwalten sowie ein Umfeld (Nachbarn, Familie) einzubeziehen, die Meldungen per E-Mail, Push- und SMS-Benachrichtigung erhalten und – falls nötig – die Polizei rufen können. Während des Urlaubs oder wahlweise auch dauerhaft kann die Sicherheit des Zuhauses ohne weitere Verpflichtungen an professionelle Interventions- und Guard Services übergeben werden. Dieser Service wird mit einem Klick in der Somfy Protect App aktiviert sowie deaktiviert und ab 9,99 Euro im Monat bereitgestellt.VerfügbarkeitDie smarte und kürzlich mit dem iF Design Award 2017 ausgezeichnete All-in-One-Sicherheitslösung Somfy One ist ab sofort für 249,- Euro inkl. MwSt. im Fachhandel erhältlich. Die Premium-Variante Somfy One + kostet 399,- Euro. Weitere Informationen dazu auch unter https://protect.somfy.de/de/



Bildinformation: Somfy One