All-IP - All Inclusive: STARFACE begleitet HFO Telecom auf der Roadshow "Wir. Bei Dir."

Karlsruhe, 20. Juni 2017. Die STARFACE GmbH begleitet HFO Telecom im Juli 2017 auf der deutschlandweiten Roadshow "Wir. Bei dir." in Frankfurt (04.07.), München (05.07.), Stuttgart (06.07.), Köln (11.07.), Hamburg (12.07.) und Berlin (13.07.). Unter dem Motto "All-IP - All Inclusive" informiert der UCC-Hersteller die teilnehmenden Fachhandelspartner über die Möglichkeiten, die der Wechsel auf All-IP ihren Kunden eröffnet, und zeigt auf, wie sich die Migration als Innovations- und Umsatztreiber nutzen lässt."Die meisten Unternehmen denken bei All-IP zunächst nur an den Aufwand und die Kosten. Das greift aber zu kurz. Die Migration bedeutet gerade für Mittelständler auch die Chance, ihre Kommunikation moderner, effizienter und vielseitiger aufzustellen", erklärt Norbert Horn, Leiter des Vertriebsaußendiensts bei STARFACE. "Auf der Roadshow erfahren die Besucher, wie das in der Praxis gelingt. Wir zeigen, wie sich durch das Zusammenspiel aus leistungsfähiger UCC-Plattform, intelligenten Clients und modernen Endgeräten die Bürokommunikation nachhaltig optimieren lässt - und wie unsere Partner mit All-IP ihr Cloud-Business ankurbeln."Die Roadshow-Termine im Überblick:Die Roadshow "Wir. Bei dir." mit HFO Telecom, Gigaset Pro, Music Message, Sennheiser, STARFACE und TCS macht im Juli in sechs Städten Station:- 04. Juli 2017 - Frankfurt - BEST WESTERN Hotel- 05. Juli 2017 - Stuttgart - Park Inn by Radisson Hotel- 06. Juli 2017 - München - Firmensitz WEKA FACHMEDIEN- 11. Juli 2017 - Köln - Firmensitz Grill Goods- 12. Juli 2017 - Hamburg - Daily Fresh Hotel & Konferenzcenter- 13. Juli 2017 - Berlin - Hotel Titanic Comfort MitteDie Roadshow-Termine beginnen jeweils um 14:00 Uhr und klingen ab 18:00 Uhr bei einem gemeinsamen Abendessen aus. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt unter www.hfo-telecom.de/roadshow Mehr Infos zu STARFACE und den STARFACE All-IP-Lösungen finden interessierte Leser unter www.starface.de