Energiemanagement - Die Nielsen Design GmbH macht es vor!

Die Nielsen Design GmbH ist ein Industrieunternehmen, welches hochwertige Bilderrahmen und OEM-Profile aus Aluminium herstellt. Die Marke ist im Bereich Bildeinrahmungen aus Aluminium Weltmarktführer und bietet neben dem Kerngeschäft des Aluminiums auch Bildeinrahmungen aus Holz an.<a href="http://first-energy.net/energiemanagement">EnergieManagement</a>, EnergieEinkauf - alles Themen, um die sich die Nielsen Design GmbH keine Gedanken mehr machen muss. Gemeinsam mit first energy hat das Unternehmen seine Energiebeschaffung neu aufgestellt. Zudem wurde im August 2015 ein zertifiziertes Energiemanagement nach der DIN EN ISO 50001 eingeführt. Dafür wurden im Vorfeld die Energieeinträge (Strom und Gas) erfasst, dokumentiert und analysiert. Der Energieverbrauch des Unternehmens (Verbrauch der Maschinen, IT, Querschnittstechnologien, Fuhrpark) wurde aufgezeichnet und die Verbraucher analysiert. Darauf aufbauend wurden Empfehlungen für Verbesserungsmaßnahmen getroffen. Außerdem wurde ein externer Energiemanagementbeauftragter durch first energy bestellt. Mittlerweile hat das Energiemanagement der Nielsen Design GmbH sein erstes Überwachungsaudit durchlaufen. Im Juni 2017 hat es dieses ohne Abweichung sehr gut bestanden. Ein Grund einmal nachzufragen:Was gefällt der Nielsen Design GmbH an first energy?"Die Abwicklung der Themen Energieeinkauf und Energiemanagement ist unkompliziert und die Prozesse laufen reibungslos ab. Auch auf außergewöhnliche Fragen erhalten wir zügig eine passende Antwort."Was zeichnet first energy aus?"Wir haben durch first energy einen festen Ansprechpartner für alle unsere Fragen. Bei der Zusammenarbeit sind die Strukturen bekannt, dies ermöglicht klare Absprachen und schnelles Vorgehen. Wir begegnen uns partnerschaftlich auf Augenhöhe. Unsere Anregungen werden von first energy aufgenommen und zügig umgesetzt."Wodurch profitiert die Nielsen Design GmbH durch die Zusammenarbeit mit first energy?"Wir profitieren vom einfachen und nachvollziehbaren Energieeinkauf und den Einsparmöglichkeiten. Dank first energy konnten wir ein professionelles Energiemanagement nach der DIN EN ISO 50001 auf die Beine stellen und lassen dieses regelmäßig durch interne Audits überprüfen. Der Vorteil ist, dass wir uns nicht alles selbst erarbeiten müssen. Zudem bleiben wir bei Energiethemen immer auf dem Laufenden."Würden Sie first energy anderen Unternehmen weiterempfehlen?"Ja, aufgrund der guten Zusammenarbeit haben wir und würden wir <a href="http://first-energy.net/home">first energy</a> an bekannte und befreundete Unternehmen weiterempfehlen."



Bildinformation: (Bildquelle: @panthermedia)