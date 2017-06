Bei Gefahr: Knopfdruck

(fair-NEWS)

Atzelgift, 22. Juni 2017 - VDQ Business Solutions hat einen Knopf entwickelt, der in Verbindung mit einem Smartphone blitzschnell einen Notruf absetzt. Mitarbeiter in Tankstellen, Einkaufszentren oder beim Sicherheitsdienst wissen den Personen-Notrufbutton zu schätzen. Auch in Alten- und Pflegeheimen kann der Knopf eingesetzt werden.Die Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes bewacht seit einer Woche mit einem konkreten Ziel das Firmengelände ihres Auftraggebers. In dieser Nacht hat sie Erfolg, da der erwartete Diebstahl stattfindet: Sechs Männer beladen hinter der Lagerhalle einen Lieferwagen mit großen Kupferspulen. Die Frau drückt auf einen unscheinbaren Knopf an ihrem Ärmel, und sofort baut ihr Smartphone eine Sprachverbindung zu Ihren Kollegen auf. Die warten in der mobilen Einsatzzentrale darauf, dass ihre Kollegin den Diebstahl und den Standort durchgibt. Unmittelbar danach schnappt die Falle zu und ihre Kollegen treffen mit der Polizei am Tatort ein. Der kleine praktische Helfer ist ein Personen-Notrufbutton, der nicht nur für Sicherheitsdienste extrem wertvoll und sogar lebensrettend sein kann.Knopf verbindet sich mit AppVDQ Business Solutions hat den Personen-Notrufbutton ursprünglich als Ergänzung zum professionellen Alleinarbeiterschutz entwickelt. Der Knopf ist etwa so groß wie eine Ein-Euro-Münze und kann mit einer Klammer, einem Magneten oder einer Nadel an der Kleidung befestigt oder am Arbeitsplatz integriert werden. Wenn der Knopf betätigt wird, verbindet er sich mit einer Smartphone App. So ist jeder Nutzer in die Lage, schnell und unkompliziert Hilfe herbeizurufen. Die App lässt sich auf beinahe jedem Android-Smartphone installieren und bietet verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Zum Beispiel lässt sich über die App einstellen, wer wie im Ernstfall kontaktiert werden soll. Das kann per SMS mit GPS-Koordinaten geschehen oder per Sprachanruf an die Leitstelle eines Unternehmens oder an eine offizielle Notrufnummer.Angebot für Privatpersonen geplantDie Verbindung mit einem Smartphone eröffnet jedoch noch viele weitere Einsatz-möglichkeiten - auch im privaten Bereich. Der Button ist zum Beispiel als privater Ersatz für Notrufarmbänder denkbar, wie sie von Pflegediensten eingesetzt werden. Ebenso kann er von Joggern und Radfahrern verwendet werden, und für junge Menschen macht er den Heimweg von der Disco sicherer. VDQ plant daher, die Lösung auch für Privatpersonen anzubieten.



Bildinformation: Bei Gefahr: Knopfdruck