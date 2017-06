Online Marketing Agentur coupling media als Shopware Partner zertifiziert

(fair-NEWS)

Das Herzstück eines erfolgreichen Online Shops ist das passende Shopsystem. Seit Anfang 2017 ist die Online Marketing Agentur coupling media GmbH offizieller und zertifizierter Partner für das Shopsystem Shopware. Nach umfangreicher Prüfung und anschließend ausgezeichnet durch Shopware Verantwortliche verfügt coupling media über folgende Zertifikate: "Certified Partner", "Certified Developer", "Certified Template Developer" und "Certified Template Designer".Zahlreiche Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung von Online ShopsUm mit einem Online Shop erfolgreich zu sein, Besucherzahlen zu erhöhen und Umsätze zu steigern, ist es wichtig, dass das gewählte Shopsystem exakt auf die Bedürfnisse und Anforderungen des jeweiligen Shopbetreibers abgestimmt ist.Mit Shopware entscheiden sich Shopbetreiber für ein System, bei dem keine Wünsche in Design, Produktpräsentation, Zahlungsmodalitäten und Abwicklung offen bleiben.Shopware - das flexible System für Ihren individuellen Online ShopBei Shopware handelt es sich um eine Open Source Software, die über eine große Entwicklercommunity verfügt. Es ist skalierbar und anpassungsfähig. An das innovative Shopsystem können zahlreiche Extensions und Plug-Ins angebunden werden. Je nach Anforderung werden diese entsprechend konfiguriert oder auch individuell entwickelt, programmiert und anschließend installiert.Als zertifizierter Developer sowie Template Developer verfügt coupling media über die Expertise, sowohl das allgemeine Template/Erscheinungsbild als auch individuelle Erweiterungswünsche zu realisieren. Das System verfügt über zahlreiche Schnittstellen zu den unterschiedlichsten Warenwirtschaftssystemen, die je nach Bedarf von den Systementwicklern der Online Marketing Agentur entsprechend individualisiert werden. Durch das offene System sind Anpassungen und zusätzliche Implementierungen schnell und einfach zu realisieren.Schnelle Realisierung und persönlicher SupportBei der Realisierung eines Shopware Shopsystems durch eine Agentur profitieren Einsteiger sowie langjährige Nutzer von der schnellen, fachgerechten Umsetzung sowie den individuellen Support. Die Realisierung eines Online Shops erfolgt bei coupling media in engem Kontakt mit den Shopbetreibern. Ein persönlicher Ansprechpartner steht den Kunden über die gesamte Projektphase zur Verfügung. Selbstverständlich können die neuen Shopware Shops auch auf den Servern der coupling media gehostet werden.Neben der erworbenen Lizenz als Shopware Partner weist die Online Marketing Agentur coupling media bereits langjährige Erfahrungen in der Realisierung von Magento Shops und der Betreuung von Oxid-Shops auf. Begleitende Maßnahmen zur Umsatzsteigerung und Neukundengewinnung werden ebenfalls von den Online Marketing Experten allumfassend unterstützt.In einem persönlichen Gespräch, können sich Interessenten umfassend über die bestehenden Mögichkeiten zur Realisierung und Umsatzsteigerung eines Online Shops informieren. Kontakt: <a href="www.coupling-media.de"> www.coupling-media.de</a>



Bildinformation: coupling media ist zertifizierter Shopware Partner (Bildquelle: ©Shopware)