Verkauf mit Persönlichkeit – was das Internet nicht leisten kann

Die deutschen Verbraucher sind optimistisch – und das lässt sich direkt an dem konkreten Kaufverhalten ablesen. Vor allem Luxusgüter und preisklassige Ware sind gefragt. Hier muss auch der Service stimmen – WK Wertkontor klärt auf.Das Marktforschungsinstitut GfK prognostiziert einen deutlichen Anstieg der Konsumlaune in Deutschland. Bereits im April war ein positiver Trend zu erkennen. Von 18,1 Zählern im März stiegen die Konjunkturerwartungen im April auf 30,5 Punkte und erzielte damit den höchsten Wert des Konjunkturbarometers seit knapp zwei Jahren.Das wirkt sich konkret auf das Kaufverhalten aus. Die Deutschen geben nicht nur mehr Geld aus, sondern investieren zunehmend in Luxusgüter, wie Autos oder teure Möbel. Um diese Nachfrage zu decken, sind neue Verkaufsstrategien, insbesondere seitens der Luxusgüterbranche gefragt. Deutsche Unternehmen, wie WK Wertkontor haben hier bereits eigene Methoden entwickelt, die sich nun im Anbetracht des Konjunkturaufschwungs weiter auszahlen könnten.2014 gegründet konzentriert sich WK Wertkontor auf den direkten Vertrieb von exklusiven Kunstobjekten. Von Hand in streng limitierten Auflagen gefertigt, bewegt WK Wertkontor sich mit seinen Produkten in einem derzeit sehr stark nachgefragten Segment und punktet dabei vor allem über seine umfassenden Beratungsleistungen. Im Rahmen von persönlichen beim Kunden zu Hause durchgeführten Verkaufsgesprächen bietet WK Wertkontor einen Kundenservice, der hinsichtlich seiner Qualität und des betriebenen Aufwands den aufwendig hergestellten Produkten entspricht.Demnach gilt: Wer Luxusprodukte erfolgreich verkaufen möchte, muss sich auf seine Kunden einlassen und ihnen einen Mehrwert bieten, den die Konkurrenz nicht oder nur in eingeschränkter Form bietet oder bieten kann. WK Wertkontor setzt sich über den direkten Vertriebsweg beispielsweise von großen Internetanbietern ab, die ihren Fokus nicht auf die Beratung, sondern auf den reinen Verkauf legen. Aus Sicht von WK Wertkontor ist dieses Vorgehen jedoch nicht nachhaltig, da Kundenbindung in erster Linie über die Beratungs- und Serviceleistungen erbracht werden. Hierfür ist der Direktvertrieb die ideale Verkaufsform, die sich vor allem für Güter und Objekte anbietet, die beratungsintensiv sind und deren Bedeutung über die eines klassischen Konsumgegenstands hinausgeht. diesem Prinzip setzt WK Wertkontor ein klares Zeichen, dass im Luxussegment nicht nur die Qualität des Produkts entscheidet, sondern auch die Servicequalität.Weitere Informationen zum Direktvertrieb und den Produkten von WK Wertkontor gibt es auf dem Blog www.wertkontor.org