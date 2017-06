Instahelp stellt Psychologen seine bewährte technische Plattform für die professionelle Online-Praxis zur Verfügung

(fair-NEWS)

Graz, im Juni 2017 – Den Zugang zu psychologischer Beratung empfinden Ratsuchende oft als mühsam und beschwerlich. Vielen gelingt es nur mit großem zusätzlichen Aufwand, den Gang zum Psychologen in den anstrengenden Lebens- und Arbeitsalltag zu integrieren. Sie wünschen sich zudem die Möglichkeit, psychologische Begleitung nicht durch den nächst verfügbaren Psychologen in räumlicher Nähe zu erhalten, sondern durch den ihres größten Vertrauens, ganz unabhängig vom Standort. Online-Beratung kann hier die Lösung sein und sie birgt auch für Psychologen viele Chancen. So kann sich, wer am Karrierebeginn steht, hierdurch allmählich und ohne große Einstiegskosten eine Klientschaft aufbauen. Psychologen, die wiederum nach langer Zeit mit niedergelassener Praxis kürzer treten wollen, haben mit diesem praktischen Tool die Möglichkeit, den Arbeitsumfang im selbst gewählten Umfeld frei zu gestalten.Auch für die Psychologen erweist sich hierbei die flexible Standort-Unabhängigkeit von großem Vorteil. „Ich nutze Instahelp, weil es durch Zeiteffizienz, Komfort, Flexibilität und örtliche Unabhängigkeit des Online-Settings eine angenehme Arbeitsatmosphäre schafft,“ sagt etwa Raphael Duque, Klinischer und Gesundheitspsychologe, und für Psychologin Elisabeth Feiks passt das Tool gar perfekt zum persönlichen Geschäftsmodell: „Als reisende Psychologin bin ich in der Welt unterwegs und genieße es sehr, meine Klienten unabhängig vom Standort meiner Praxis beraten zu können – mit Instahelp bin ich komplett flexibel.“ Duque und Feiks sind zwei von von bisher 30 Psychologen, die das technische Tool nutzen, das Instahelp bereits selbst zum Erfolg geführt hat: eine sichere Plattform für psychologische Online-Beratung. Mehr als 5.400 private Nutzer gibt es seit Ende 2015 in Österreich und Deutschland und über 16.250 Mitarbeiter können den Service für psychologische Beratung dank ihres Arbeitgebers nutzen. Die Ratsuchenden kommunizieren hier per Chat mit Klinischen und Gesundheitspsychologen sowie approbierten psychologischen Psychotherapeuten. Die Beratung erfolgt sicher über Apps für Computer, Tablets und Smartphones.Sicher verschlüsseltes, praktisches Tool jetzt für alle PsychologenDas technische Tool für dieses Erfolgsmodell der Online-Beratung können nun auch Psychologen und psychologische Psychotherapeuten, die nicht bei Instahelp sind, nutzen – entweder einzeln oder auch in Gemeinschaft mit Kollegen. Sie erhalten durch Instahelp eine Lösung, die eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und somit größtmögliche Sicherheit und Schutz der Privatsphäre gewährleistet. Dabei werden die rechtlichen Vorgaben des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) erfüllt. Der Schutz von Privatsphäre und Daten war auch für den Psychologen Dominik M. Rosenauer ein wichtiger Aspekt: „Ich biete als Psychologe bereits seit 2001 Online-Beratung an,“ sagt er. „Mit Instahelp habe ich nun eine Möglichkeit gefunden, meinen Klientinnen und Klienten auch die nötige Sicherheit der Gespräche bieten zu können."Psychologinnen und Psychologen können mit dem Instahelp Tool ihre Klienten ortsunabhängig in einem sicheren Chat beraten – per Video-Telefonie oder auch in Schriftform. Das kann mithilfe der digitalen Geräte, die ohnehin ständig genutzt werden, bequem und in Echtzeit erfolgen – je nach persönlichem Bedarf. Neben den Dialog-Optionen bietet das Tool die Möglichkeit digitale Patientenakten anzulegen und zu verwalten, ausführliche Fall-Dokumentationen vorzunehmen sowie beispielsweise Abwesenheitsfunktionen einzurichten.Darüber hinaus können Psychologen kostenlos in das Psychologenverzeichnis auf der Instahelp-Seite aufgenommen und via Link mit ihrer eigenen Webseite verbunden werden. Die Reichweite und das gute Ranking wirken sich positiv auf die Zusammenführung von Psychologe und Nutzer aus. Außerdem besteht hier die Option, ein Widget zu integrieren, mit dessen Hilfe jede Anfrage direkt in der Online-Praxis landet. Auch in die E-Mail-Signatur ist ein Link direkt zur Online-Praxis integrierbar.Psychologin Christiane Meier-Plos zieht ein positives Fazit aus ihrer Entscheidung für die Online-Praxis von Instahelp: „Die Instahelp Online-Praxis bietet mir eine professionelle, datengeschützte Plattform für die psychologische Beratung meiner Klienten. Als Psychologin berate ich meine Klienten flexibel, damit Klienten Wartezeiten auf eine Therapie überbrücken, während Therapieunterbrechungen mit mir in Kontakt bleiben oder auch nach dem Beratungsende wieder Kontakt aufnehmen können.“Weiterführende Informationen für Psychologen sind hier abrufbar:



Bildinformation: Online Praxis