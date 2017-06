(fair-NEWS)

HAMBURG - 22. Juni 2017. Nordamerikafans planen schon für 2018 - der Boom setzt sich fort. Veranstalter <a href="https://www.crd.de/">CRD International </a>verzeichnet bereits eine starke Nachfrage für das kommende Jahr. Besonders beliebte Programme sind daher früher als sonst buchbar, um Engpässe zu vermeiden.Wer 2018 beispielsweise in der Spirit Bear oder in der Farewell Harbour Lodge wohnen möchte, kann die Unterkunft schon jetzt reservieren. Die mitten im Great Bear Rainforest von British Columbia gelegene Spirit Bear Lodge ist nur per Wassertaxi zu erreichen und ein besonders ausgefallenes Domizil. Beliebt ist auch die Farewell Harbour Lodge, die die kanadische Tourismusbehörde mit dem Label "Signature Experience" ausgezeichnet hat. Text 690 Z. inkl. Leerz.PM und Fotos hier zum <a href="https://www.crd.de/kanadaurlaub-2018-schon-jetzt-buchen">Download</a>Preise und Termine 2018:Spirit Bear Lodge - 4 Tage/ 3 Nächte, pro Person im DZ ab 2.148,- EuroFarewell Harbour Lodge - 4 Tage/ 3 Nächte, pro Person im Doppelzimmer ab 2.143,- Euro



Bildinformation: Pure Naturerlebnisse in Kanada sind auch 2018 gefragt