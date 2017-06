Neu - Degussa bringt den CombiTube auf den Markt: 100 einzelne 1-Gramm-Goldbarren, verpackt in einer praktischen Box

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 22. Juni 2017: Ab sofort hat die Degussa Goldhandel für Anleger, die am Erwerb einer größeren Anzahl kleiner Goldbarren interessiert sind, das perfekte Produkt im Angebot: Den Degussa CombiTube. Er besteht aus 100 einzelnen 1-Gramm-Barren aus 999,9er Feingold, die in einem handlichen Plastikbehälter zu einer Einheit zusammengefasst sind.Bisher konnten Anleger kleine Goldbarren hauptsächlich nur einzeln verpackt erwerben. Das machte sie im Vergleich zu größeren Barren durch den aufwendigen Herstellungsprozess eher teuer und gestaltete auch die Lagerung nicht unbedingt einfacher.Die neueste Erfindung aus dem Hause Degussa bietet nun die Möglichkeit, eine große Anzahl kleinster Goldbarren einfach und unkompliziert zu erwerben und bestens geschützt, aber gleichzeitig sehr kompakt aufzubewahren.Die durchsichtigen Behälter sind jeweils mit einem Echtheitszertifikat versehen und in vier separate Kammern für je 25 Barren aufgeteilt. Durch ihre Kompaktheit eignen sich die CombiTubes auch ideal für eine Aufbewahrung in einem Schließfach oder Tresor. Jeder der kleinen Goldbarren ist dabei wie der fest etablierte, einzeln verpackte 1-Gramm-Barren mit dem traditionellen Logo der Degussa, der Angabe des Feingehalts sowie der Gewichtsangabe versehen."Das Produkt ist besonders für Anleger gedacht, die Gold als ultimativen Notgroschen ansehen und deshalb lieber auf kleinere Einheiten als auf große Barren - zum Beispiel mit einem Gewicht von 100 Gramm an aufwärts setzen", so Wolfgang Wrzesniok-Roßbach, Sprecher der Degussa Geschäftsführung bei der Vorstellung des neuen Produkts. "Unter unseren über 200.000 Kunden im Jahr sind immer wieder solche, die nach genauso einem Produkt, bestehend aus vielen einzelnen kleinen Barren, gesucht haben und dann aber mangels vorhandener Alternative auf andere Degussa Barren ausgewichen sind. Für sie haben wir jetzt genau das passende Produkt", so Wrzesniok-Roßbach weiter.Erhältlich ist der CombiTube, der ein eingetragenes Markenzeichen der Degussa ist, in den Niederlassungen der Degussa oder im Online-Shop unter <a href="www.shop.degussa-goldhandel.de"> www.shop.degussa-goldhandel.de</a> ;.



Bildinformation: Degussa CombiTube 100x 1-Gramm Goldbarren (Bildquelle: Degussa Goldhandel)