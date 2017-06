Erneuerbare feuern Energiemarkt an – Anleger profitieren mit Grüne Werte

(fair-NEWS)

Die Studie Global Power Industry Outlook 2017 prognostiziert ein Investitionswachstum der Energiebranche auf 443,5 Milliarden US-Dollar weltweit. Dieses Potenzial können Anleger mit der Grüne Werte Energie GmbH ausschöpfen.In Zeiten der Null-Zins-Phase ist kaum etwas wichtiger als rentierliche Alternativen zu herkömmlichen Sparmethoden, die keinen Gewinn mehr abwerfen. Unternehmen wie die Grüne Werte Energie GmbH bedienen eine Sparte, die sich gerade jetzt als besonders attraktiv erweist: Nachhaltige Investments in ökologisch anspruchsvolle und umweltfreundliche Projekte. Dass der Energiesektor ein erhebliches Wachstumspotenzial aufweist, macht sich auch in der aktuellen Studie des Beratungsunternehmens Frost & Sullivan bemerkbar. Darin wird mit einem Anstieg der Investitionen innerhalb der Energiebranche auf 443,5 Milliarden US-Dollar gerechnet, hauptsächlich angetrieben vom Ausbau erneuerbarer Energien.Dabei kurbeln der Studie nach vor allem die Photovoltaik und Solarstrom diese Entwicklung an. Im Bereich der Photovoltaik wird von einem Plus von 11,5 Prozent 2017 gesprochen sowie einem finanziellen Ausbauvolumen von 142 Milliarden US-Dollar. Solarstrom soll bis 2020 einen Anteil von 73,5 Prozent an den globalen Investitionen der Branche aufweisen. Aktuell ist es nur etwa ein Drittel.Die Projekte der Grüne Werte Energie GmbH fügen sich optimal in diese Marktentwicklung ein. Sie sind für Anleger zum jetzigen Zeitpunkt besonders geeignet, um durch ein Investment von den stetig wachsenden Zahlen im Energiesektor zu profitieren. Grüne Werte projektiert, erbaut und betreibt intelligente Energieerzeugungsanlagen auf Basis regenerativer Energien in europäischen Ländern und ermöglicht Anlegern, Kapital in diese Anlagen zu investieren, um an deren Gewinnerbringung beteiligt zu werden. Gerade in Europa sollen laut der Global Power Industry Outlook 2017 Studie 73,4 Prozent der Investitionen in der Stromerzeugung in den Ausbau regenerativer Energien fließen. Die Prognosen fallen also für nachhaltige Kapitalanlagen mehr als positiv aus.Für Sparer, die keinen Sinn mehr in althergebrachten Sparmethoden sehen, ist dies eine ideale Alternative, um weiterhin effizient an der Altersvorsorge zu arbeiten. Im Gegensatz zu oftmals spekulativen Fondsinvestments stehen im Bereich grüne Investments alle Zeichen auf Wachstum. Somit eignen sich solche Projekte, wie sie Grüne Werte anbietet, auch für sehr sicherheitsorientierte Anleger, die trotzdem solide Renditen erwarten.Weitere Informationen zum Thema „grüne Investments“ unter: https://www.gruenewerte.de