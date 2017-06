NIU: Einfach per Knopfdruck das Smartphone steuern

(fair-NEWS)

NIU: Einfach per Knopfdruck das Smartphone steuernDie NIU Smart Buttons von Nodon lösen schnell und einfach neun voreingestellte Aktionen am Smartphone per Knopfdruck aus: Zum Beispiel ein Foto oder Video aufnehmen, die Philips-Hue-Lampen oder Musik steuern, eine Sprachnotiz aufzeichnen oder das Handy klingeln lassen, um es wiederzufinden. Mehr als 250 weitere Einsatzmöglichkeiten eröffnen sich über IFTTT, sodass die Vernetzung mit anderen Anwendungen und die Steuerung von Smart-Home-Geräten möglich werden.NIU: Einfach per Knopfdruck das Smartphone steuernNIU Smart Buttons lösen per Bluetooth neun verschiedeneSmartphone-Aktionen aus und sind dank IFTTT zur Steuerung anderer Geräte nutzbar.Bamberg, 21. Mehr als 250 weitere Einsatzmöglichkeiten eröffnen sich überIFTTT, sodass die Vernetzung mit anderen Anwendungen und die Steuerung vonSmart-Home-Geräten möglich werden.Alle Fakten im Überblick:•NIU Smart Button löst verschiedene Aktionen am Smartphone per Knopfdruck aus•Drei Befehle legen Aktionen fest: einmal drücken, zweimal drücken, lange drücken•Neun lokale Smartphone-Funktionen: Foto und Video aufnehmen, Sprachnotizaufzeichnen, Geräusche abspielen, Telefon klingeln lassen, um es wiederzufinden,einen Fake-Anruf aktivieren (nur in Frankreich möglich), Lautstärkeregulierung undSteuerung der Philips-Hue-Lampen und Musikwiedergabe•Mehr Einsatzmöglichkeiten dank IFTTT-App: Smart-Home-Steuerung, Aktionen inSozialen Medien ausführen, Vernetzung mit anderen Anwendungen (z.B. Spotify)•Steuerung per Bluetooth Smart mit einer Reichweite bis zu 25 Meter•Momentan nur ein NIU in der App nutzbar, ab August 2017 können mehrere SmartButtons eingerichtet werden•Wasser- und staubdicht nach IP67, mit magnetischer Unterseite•Batterielaufzeit bis zu zwei Jahre (CR2032-Batterie)•Kompatibel mit iOS (ab 8.0 und ab iPhone 5 und iPad Mini) und Android (ab 4.3)•Maße: 36 Millimeter lang und breit, 12 Millimeter dick•Lieferumfang: NIU Smart Button und Selfie-Halterung fürs Smartphone•NIU Smart Button ist in sechs Farben ab sofort im Fachhandel und online beiAmazon für 29,90 Euro erhältlichPer Knopfdruck Aktionen am Smartphone auslösenSchnell eine Sprachnotiz aufnehmen, ein Selfie schießen oder das Smartphone klingelnlassen, wenn es gerade nicht auffindbar ist: Mit NIU Smart Button geht das und vielesmehr per Knopfdruck. Über Bluetooth Smart wird das clevere Gadget mit dem Smartphoneverbunden und löst durch drei Befehle – einmal drücken, zweimal drücken oder gedrückthalten – verschiedene Aktionen aus. Zur Auswahl stehen in der kostenlosen NIU-App füriOS und Android neun verschiedene Funktionen. So lassen sich mit nur einem SmartButton sowohl die Philips-Hue-Lampen und Musikwiedergabe steuern als auch dieLautstärke des Smartphones regeln. Neben weiteren praktischen Einstellungen, wie eineSprachnotiz aufzeichnen, Fotos und Videos aufnehmen sowie das Telefon klingeln lassen,bietet NIU auch Funktionen mit Spaßfaktor. Plötzlich ertönender Applaus, lustigeTiergeräusche oder dämonisches Lachen sorgen in jeder Partyrunde für eine heitereStimmung oder den nötigen Gruselspaß. Sogar ein Fake-Anruf kann eingerichtet werden,allerdings nur, wenn der Nutzer über eine französische Mobilfunknummer verfügt.Mehr Möglichkeiten mit IFTTTDurch die Nutzung der Onlineplattform IFTTT stehen über 250 weitere Anwendungen zurVerfügung, die mit dem NIU Smart Button verknüpft werden können. Mit einemTastendruck wird zum Beispiel automatisch ein Text auf Facebook, Twitter und anderensozialen Netzwerken gepostet. Gefällt beim Musikstreamen ein bestimmtes Lied, wirddieses dank NIU sofort in der Spotify-Playlist gespeichert. Möchte die beste Freundinwissen, wie ein Date verläuft, können Nachrichten im Vorfeld erstellt und je nach Situation unauffällig verschickt werden. Auch im Bereich Smart Home erweist sich das NIU als praktischer Helfer und kann zur Steuerung der Überwachungskamera, Alarmanlage, des smarten Türschlosses oder Thermostats verwendet werden.Quadratisch, praktisch, genialDer handliche Bluetooth-Knopf ist einfach zu bedienen und passt dank seiner kompaktenGröße (36 Millimeter lang und breit, 12 Millimeter dick)in jede Hosentasche. Schmutz und Feuchtigkeit stellen für den NIU kein Problem dar, denn er ist nach IP67 staub- und wasserdicht. Das Gehäuse aus Silikon lässt sich einfach mit Wasser reinigen und fühlt sich weich in der Hand an. Damit das praktische Gadget stets in Griffweite ist und selbst nicht so schnell verloren geht, ist es mit einer magnetischen Unterseite ausgestattet.Momentan kann nur ein NIU in der App eingerichtet werden. Eine Erweiterung ist jedochgeplant, sodass sich ab August 2017 bis zu vier Smart Buttons integrieren lassen.Verfügbarkeit und PreisDer NIU Smart Button ist in sechs Farben ab sofort im Fachhandel und online beiAmazon zu einem Preis von 29,90 Euro erhältlich. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Smart Button eine Halterung für Smartphones, um Selfies bequem aufzunehmen. Soular GmbH & Co. KG ist der exklusive Vertriebspartner der Marke NIU in Deutschland und Österreich.NodOnNodOn ist ein französisches Start-Up-Unternehmen, das sich auf Smart-Home-Zubehörfür ein vernetztes Zuhause spezialisiert hat. Ob Schaltgeräte, Steuereinheiten oderSensoren – der Hersteller entwickelt und produziert vielfältige Produkte, die den Nutzern dabei helfen ihre Geräte einfach und bequem zu steuern und miteinander zu verknüpfen.Alle Produkte von NodOn sind kabellos und basieren auf branchenführendenFunkstandards, wie Z-Wave, EnOcean oder Bluetooth Low Energy. Inzwischen ist NodOnsProduktpalette mit über 20 verschiedenen Heimautomationssystemen kompatibel und wirdkontinuierlich erweitert.in neuem Fenster öffnen www.nodon.fr Soular DistributionDer junge Distributor Soular steht für qualitativ hochwertige Produkte zur Ergänzung des Apple-Portfolios. Besonderes Augenmerk legt das trendorientierte Unternehmen aufinnovatives und anspruchsvolles Design. Zu den betreuten Marken gehören unteranderem das junge BrandCASEual,das Design-Label blueLounge sowie Danalock,führender Anbieter für smarte Türschlösser.in neuem Fenster öffnen www.soular.de



Bildinformation: NIU Smart Buttons / © 2017 Nodon