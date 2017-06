(fair-NEWS)

Mit der innovativen LedHUB LED Light Engine präsentiert Omicron eine neuartige LED Lichtquelle für Wissenschaft und Forschung.Das High-Performance-System kann mit bis zu sechs LED Modulen verschiedener Wellenlängen von 340nm im UV- und bis zu 940nm im nahen IR-Bereich ausgestattet werden. So bietet der LedHUB für jeden Kanal eine schnelle analoge Intensitätsmodulation mit bis zu 200 Kilohertz und digitales Blanking mit einer Schaltzeit von weniger als 2µs. Die einzelnen LED Module mit hochpräziser Temperaturstabilisierung und Strahlformungsoptik sind vom Anwender austausch- und erweiterbar. Dadurch kann das System an individuelle Anwendungsumgebungen angepasst werden und ist somit zukunftssicher.Mit einer direkten und aktiven Temperierung der LED Chips ist es möglich, die Leistungsstufe sowie die Emissionsspektren der LED Chips stabil zu halten. Diese Funktion garantiert verlässliche und wiederholbare Ergebnisse in den Kundenanwendungen.Das Licht der verschiedenen High-Power-LEDs wird im LedHUB über spezielle Optiken kombiniert und kann effizient in Quarzglasfasern oder Flüssigkeitsleiter eingekoppelt werden.Im LedHUB System können LEDs mit bis zu 5.000 Milliwatt optischer Ausgangsleistung verwendet werden. Über direkt zugängliche Filterhalter, die mit 25mm Standardfilter bestückt werden können, kann die Emission jeder LED zusätzlich an die Anwendung angepasst werden. Die Modulation kann sowohl über externe Modulationssignale als auch durch einen internen, programmierbaren Signalgenerator erfolgen. Je ein SYNC Ein- und Ausgang stellt die Synchronisation von oder durch externe Geräte wie Kameras, Mikroskope oder DAC-Karten sicher.Vor allem für mikroskopische Anwendungen wie Kalzium Imaging mit FURA-2 Fluorophoren, die eine schnelle Umschaltung von 340nm und 385nm erfordern, ist der LedHUB von Omicron eine ideale Alternative zu monochromatischem Licht oder Quellen mit langsamen Filterrädern.Über die integrierte RS-232 und USB-2.0 Schnittstelle, die mitgelieferte Software "Omicron Control Center" oder kundeneigene Software lässt sich das Gerät komfortabel ansteuern. Typische Anwendungsgebiete sind zum Beispiel Mikroskopie, Fluoreszenz-Analyse und die Anwendung als multispektrale Lichtquelle in der Forensik.Omicron gewährt auf das LedHUB System eine Herstellergarantie von drei Jahren.Die neuesten Laserprodukte von Omicron sind auf der Fachmesse "Laser World of Photonics 2017" in München vom 26. bis zum 29. Juni 2017 am Stand 115 in Halle B2 ausgestellt.Weitere Informationen über die Omicron Laserprodukte gibt es unter www.omicron-laser.de +++



Bildinformation: „LedHUB LED Engine“ von Omicron jetzt auch mit 340nm