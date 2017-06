Juli-Workshop-Offensive: Vorhang auf für den Spiralen Kraftzirkel!

(fair-NEWS)

Der Spirale Kraftzirkel, eine Weiterentwicklung des Workshop-Erfolgsformats „Unternehmer-Werkstatt“, vereint moderiertes systemisches Coaching mit Ideenparty, kollegialer Unternehmensberatung, Intervision und einem Braintrust.Berlin, Juni 2017Unternehmer kennen das Moment nur zu gut: Alltagsstress, Ängste und Blockaden behindern die Umsetzung von Ideen die für erfolgreiches Wachstum notwendig wären. Hier empfiehlt sich ein „Tages-Break“ in Form des Workshops Spiraler Kraftzirkel.In kleinen Gruppen von 4 bis maximal 6 Unternehmern wird die kollektive Intelligenz zur Horizonterweiterung Ihres Unternehmens genutzt. Sie gewinnen dadurch neue Perspektiven und Lösungen für Probleme, die sie aktuell an der Weiterentwicklung Ihres Unternehmens behindern.Klaas Kramer, Inhaber des Unternehmergartens Schöneiche und Kurator des Spiralen Kraftzirkels, empfiehlt: „ Sie profitieren von dem Phänomen, dass wir für die Herausforderungen Anderer oft leichter Lösungen finden als für die eigenen. Gleichzeitig wächst Ihre unternehmerische Lösungskompetenz indem Sie als Teil des beratenden Kollegiums Feedback geben. Am Ende eines intensiven und erfahrungseichen Tages wird Ihr Ideenkoffer wieder mit inspirierenden Inhalten gefüllt sein.“Termine:Für die Kraftzirkel-Termine 30. Juni, 14.Juli und 28. Juli 2017 gibt es noch einige wenige Plätze. Zur Anmeldung.Dauer:Circa. 7 Stunden (inklusive Pausen).Beginn ist jeweils Freitag ab 9 Uhr bis 15 oder 17 Uhr – in Abhängigkeit von den Teilnehmerzahlen.Kosten:Die Gesamt-Investition beträgt 349,- € zzgl. USt. inkl. Bewirtung.Veranstaltungsort:In HarmonieBredowstraße 3815366 Hoppegarten (OT Waldesruh)



Bildinformation: Klaas Kramer kuratiert und moderiert den Spiralen Kraftzirkel