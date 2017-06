meistro ENERGIE und faceyourbase.com sind neue Mitglieder des Bitkom

(fair-NEWS)

as Ingolstädter Energieunternehmen meistro ENERGIE GmbH ist zum 1. Juni 2017 dem Bitkom beigetreten. Ebenso vollwertiges Mitglied ist das angeschlossene Internet-Startup faceyourbase.com.Christian Dau, Leiter Marketing & Digital Business bei der meistro ENERGIE GmbH und Gründer von faceyourbase.com: „Das Netzwerk und die Möglichkeit mit anderen Unternehmen der Digitalbranche in Kontakt zu treten und neue digitale Impulse von Außen zu bekommen waren für uns die ausschlaggebenden Punkte, mit der meistro ENERGIE GmbH und unserem Immobilien-Startup faceyourbase.com dem Digitalverband Bitkom beizutreten. Die tägliche Arbeit in unserem Energieunternehmen und natürlich im angegliederten Startup ist immer stärker von digitalen Prozessen geprägt, da helfen ein regelmäßiger Branchenaustausch und das Netzwerk enorm, um bei diesen Themen auf dem Laufenden zu bleiben."So möchte meistro durch die Mitgliedschaft zusätzlich weiteren Zugang zu politischen Entscheidern, neuen Kundengruppen und Partnern, aber auch die Beobachtung des Wettbewerbes weiter vorantreiben. Eine Früherkennung digitaler Trends und Innovationen wird somit zusätzlich Rechnung getragen. Durch die regelmäßige Teilnahme an den mehr als 100 Themenplattformen, Gremien und 500 Veranstaltungen des Bitkom pro Jahr soll ein reger Austausch zwischen meistro und den anderen Mitgliedsunternehmen stattfinden, um so auch meistro über Vorträge noch stärker in der digitalen Öffentlichkeit zu präsentieren.Über BitkomBitkom ist der Digitalverband Deutschlands. 1999 als Zusammenschluss einzelner Branchenverbände in Berlin gegründet, vertritt Bitkom mehr als 2.500 Unternehmen der digitalen Wirtschaft, unter ihnen 1.000 Mittelständler, mehr als 400 Startupsund nahezu alle Global Player. Die Mitglieder bieten Software, IT-Services, Telekommunikations- oder Internetdienste an, stellen Geräte und Bauteile her, sind im Bereich der digitalen Medien tätig oder in anderer Weise Teil der digitalen Wirtschaft. Bitkom fördert und treibt die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft und setzt sich für eine breite gesellschaftliche Teilhabe an den digitalen Entwicklungen ein. Ziel ist es, Deutschland zu einem weltweit führenden Digitalstandort zu machen.Über meistro – Energie für Unternehmenmeistro ENERGIE GmbH ist Teil der meistro Gruppe. Das Energieunternehmen liefert seit über 10 Jahren erfolgreich klimaneutrale Energie (Strom & Erdgas) an mittlerweile über 7.000 Unternehmen und Kunden mit mehr als 20.000 Lieferstellen. Neben der klimaneutralen Lieferung von Strom und Erdgas bietet meistro energetische Lösungskonzepte, die die Systemeffizienz bei den meistro Kunden erhöhen. meistro liefert dabei jährlich rund ein Terawatt Energie aus und vertreibt Produkte für Energieeffizienz. Der Sitz ist in Ingolstadt. Weitere Infos unter www.meistro.de. Zu den Digitalmarken von meistro gehören außerdem die Onlinemarke www.boss.energy, die einen speziellen StartUp-Tarif für Unternehmen anbietet unter www.boss.energy/startup und die B2B-Energie Community www.wattislos.com.Über faceyourbase.comfaceyourbase.com ist die erste Matchingbörse, eine neue Form der Wohnungssuche – viel direkter als das reine Immobilien-Gesuch. Mieter bewerben sich auf „frische“ Immobilien durch einen Klick mit Ihrem digitalen Profil. Vermieter können sich dann die Bewerbungen der Mieter erstmals vorab auf der einzigartigen digitalen Fotobewerberwand anschauen, filtern und bequem nach Präferenzen ihre favorisierten Top 10 Mieter online auswählen – ähnlich einem Dating-Prozess. Die Terminsetzung erfolgt auch hier digital über das System. Für Vermieter, Hausverwalter und Makler sind das System und die Inserate zu 100% kostenlos – faceyourbase.com bietet als einziges Startup diesen Service und dazu noch die breite kostenlose Vermarktung. Somit sind Sie automatisch auf Top-Portalen zum Nulltarif. Weitere Infos: www.faceyourbase.com



Bildinformation: fotolia/Brian Jackson