Relaunch des Allrounders für Büro- und Schulungsräume

München, 22. Juni 2017 - Neuauflage: InFocus präsentiert den Relaunch eines seiner erfolgreichsten Projektoren: Der IN3138HDa punktet mit 4.500 Lumen, einem starken Zoom und unterstützt alle gängigen 3D-Standards. Bestechende Bildqualität, ein hohes Kontrastverhältnis und vielfältige Anschlussmöglichkeiten sowie Netzwerkfähigkeit machen den Projektor zur ersten Wahl für professionelles Präsentieren in großen Innenräumen.Full-HD-Auflösung und 3D-Projektion haben das heimische Wohnzimmer längst verlassen und Einzug gehalten in Büros und Schulungsräumen: InFocus greift diesen Trend mit dem Relaunch des IN3138HDa auf. Das Modell überzeugt durch bestechend brillante Bildqualität: Mit einer Helligkeit von 4.500 ANSI-Lumen, einem Sechs-Segmente-Farbrad, BrilliantColor DLP-Imaging und einer Kontrastdarstellung von 20.000:1 setzt der Beamer hochauflösende Bilder optimal in Szene - selbst bei schwierigen Bedingungen mit eingeschalteter Raumbeleuchtung oder offenen Jalousien. Darüber hinaus ist er mit einem integrierten 10W-Lautsprecher inklusive der Bass-optimierenden SRS WOW-Technologie ausgerüstet, was für die allermeisten Konferenz- und Schulungsräume als einzige Audio-Quelle ausreichend ist.Beste 3D-Bildqualität & viele AnschlussmöglichkeitenDer IN3138HDa verfügt über DLP-Technologie mit DarkChip 3 Imager und System Controller und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten sowie NVIDIA 3DTV-Konnnektivität. Somit können die Geräte eine ganze Bandbreite unterschiedlicher (3D)-Signalquellen wie etwa PCs, Blu-rays oder DVDs verarbeiten. Einer der beiden HDMI-Anschlüsse der Projektoren verfügt zudem über MHL-Unterstützung für mobile Geräte. Nicht zuletzt sorgt die 144 Hz Triple-Flash-Funktionalität bei der 3D-Wiedergabe dafür, dass kein Bildflimmern mehr wahrnehmbar ist. Der IN3138HDa gewährleistet im 3D-Modus sogar Full-HD-Auflösung. Für die Wiedergabe von 3D-Bildsignalen benötigen Anwender zusätzlich spezielle DLP 3D-Brillen - beispielsweise das InFocus-Modell X103-EDUX3-R1 (nicht im Lieferumfang enthalten).Eco-Blanking für ungeteilte AufmerksamkeitDank einer extrem langen Lampenlebensdauer von bis zu 4.000 Stunden im Eco-Modus senkt der Projektor nicht nur die Betriebskosten, sondern spart auch Energie. Mittels der fernsteuerbaren Dimm-Funktion, dem Eco-Blanking, lässt sich die Aufmerksamkeit des Publikums jederzeit zu 100 Prozent auf den Vortragenden lenken. Wird sie aktiviert, kann die Lampenlebensdauer sogar auf bis zu 7.000 Stunden ansteigen.Vielseitig einsetzbar & netzwerkfähigDas Zoomverhältnis von 1,5:1 sowie das erweiterte Projektionsverhältnis der Beamer eignet sich für die Installation in den unterschiedlichsten Räumen und ist auch beim mobilen Einsatz ein Pluspunkt. Der IN3138HDa ist per Remote-Zugriff komplett über das vorhandene Netzwerk steuerbar - das spart Zeit und Kosten bei Wartung und Support. Besonders praktisch: Über die serielle RS232-Schnittstelle lässt er sich zudem jederzeit mit Raumsteuerungssystemen wie Crestron, AMX TelNet und Extron verbinden.Die wichtigsten Produktdetails im Überblick:-Lichtstärke: 4.500 Ansi Lumen-Auflösung: 1024x768 (IN3134a), 1280x800 (IN3136a), 1920 x1080 (IN3138HDa)-Eingänge: VGA x 2, HDMI 1.4a w/MHL, HDMI 1.4a, S-Video, Composite, RCA-Stereo Audioeingang (R&L), 3,5 mm Stereo Audioeingang, RS-232 Schnittstelle-Ausgänge: VGA, 3,5mm Stereo-Audio-Ausgang-Kontrastverhältnis: 20.000:1-Projektionsabstand: 1,2 - 10m-Optischer Zoom: 1,5:1-Lampen-Lebensdauer: 3.000 Stunden bzw. 4.000 Stunden (Eco-Modus), 7.000 Stunden (Eco-Blanking)-Integrierter Lautsprecher: 10 Watt Mono-Abmessungen: 285 x 261 x 121,8 mm-Gewicht: 3,15 kg-Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, VGA-Kabel, Bedienungsanleitung (+CD ROM), Fernbedienung-Garantie: Zwei Jahre Garantie auf den Projektor, ein Jahr Garantie auf die Lampe, 90 Tage auf das ZubehörPreis: (UVP zzgl. MwSt.): 1.050 EuroDownload Pressebild: <a href="www.pr-vonharsdorf.de/wp-content/uploads/InFocus-IN3138HDa.jpg">IN3138HDa</a>



Bildinformation: Relaunch des Allrounders für Büro- und Schulungsräume